Inaugurat el túnel de Tresponts: “Ja el tenim aquí!”

Organyà“Ja el tenim aquí!”, ha exclamat aquest dimecres el vicepresident de la Generalitat i conseller de polítiques digitals i territori, Jordi Puigneró, durant el discurs inaugural d’una de les obres -ha dit- “més importants que ha fet el Govern en els darrers anys”, el túnel de Tresponts. Les autoritats: els alcaldes d’Organyà i de Fígols, representants del consell comarcal, diputats i exdiputats, l’exconseller que va impulsar el projecte, Josep Rull i, en representació d’Andorra, el ministre de Territori, Víctor Filloy, han participat en l’acte d’inauguració dels tres quilòmetres de via que han de permetre dotar de més seguretat un dels trams més perillosos, pels esllavissaments, de la C-14. L’obertura al trànsit del túnel, però, serà “en els propers dies, segurament, la setmana vinent”.

El túnel de Tresponts ha estat excavat en el massís calcari del congost que du el mateix nom. Té una longitud de 1.200 metres, tot i que també s’han adequat els trams de carretera que hi ha a cadascuna de les dues boques, fins arribar als tres quilòmetres. Està dotat de les condicions de seguretat que exigeixen les directives europees: galeries d’evacuació cada 250 metres, sistemes de ventilació i il·luminació. Resta, per solucionar en els propers dies, que el centre de control de carreteres de Vic acabi d’integrar els protocols de seguretat de la infraestructura.

Els alcaldes de les viles per on transcorre la infraestructura, tant el de Fígols i Alinyà, Jordi Sala, com el d’Organyà, Celestino Vilà, han destacat, en els seus breus parlaments, la seguretat que guanyen els veïns que travessen el congost cada dia. “Som molts de l’Alt Urgell sud que hem d’anar a la Seu, i esperem que a partir d’ara puguem perdre la pot als rocs”, ha dit Sala. No envà, les esllavissades han marcat el dia a dia de l’estret i sinuós tram de la C-14 que transcorre pel congost, i que amb l’obertura del túnel passarà a ser història.

En la mateixa línia que els alcaldes del territori s’ha pronunciat el vicepresident Puigneró: “Avui millorem la seguretat dels veïns i veïnes de la comarca i creem noves oportunitats per a l’Alt Urgell”, ha iniciat el dirigent, qui ha recordat que el Govern català ha invertit 35 milions d’euros en una infraestructura “curta però molt important per a la seguretat”. Puigneró ha afegit que la C-14 “és un d’aquests eixos vertebradors del país, connecta el nord amb el sud i ens ajuda a visualitzar aquella Catalunya que no vol que passi tot per Barcelona”.

“Em sembla d’una satisfacció total i absoluta, tot i que es podria haver inaugurat abans”, ha valorat Pepa Reig, veïna d’Organyà i ‘alma mater’ de la plataforma veïnal pel túnel de Trespons, present també a l’acte d’inauguració. Ella representa l’entitat, formada per una vintena de persones, que des del 2009 han batallat perquè la infraestructura tirés endavant. “Hem tingut molta perseverança perquè això fos una realitat i si no hagués estat per nosaltres avui aquest túnel encara estaria per fer”, ha explicat.