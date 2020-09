L'increment de casos fa que Salut comenci a perdre la traçabilitat dels contagis

Salut ha comptabilitzat 81 persones noves contagiades de Covid-19 des del passat dimecres. A cada actualització que fa Govern cada dos dies, doncs, es compten per desenes els contagis. Ja són 347 casos actius al país, i 29 recuperats també en les darreres 48 hores. Pel què fa a la pressió hospitalària, hi ha tres persones ingressades a planta, així, a una se l'ha donat d'alta, i es manté un pacient a la Unitat de Cures Intensives amb ventilació mecànica.



Continuen sorgint aïllaments escolars. Actualment hi ha una classe de l'escola bressol de Canillo i dues aules del col·legi Sant Ermengol, una de primera ensenyança i l'altra de maternal. "Aquest serà un circuit, una roda, que anirem vivint tant en el sistema escolar com el altres sectors, i que anirem veient sovint com es van donant aïllaments", ha explicat aquest divendres, durant la presentació de les dades sanitàries, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



Unes dades, doncs, que afegeixen pressió al sistema sanitari. Tot i això, el ministre ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat. "No hem perdut el control, però aquest augment de casos i el meu equip veuen un augment de casos simptomàtics, i això indica que hem d'extremar les mesures de protecció, i hem de veure una senyal amb un cert nivell d'amenaça", ha dit, per insistir en "demanar a la població que siguin molt prudents".



El grup de treball que du el cribratge i el rastreig de casos i de contactes ha traslladat al Ministeri que els casos actuals són "més simptomàtics que els de va unes setmanes, i que estan començant a perdre la traçabilitat". I el ministre ha explicat que els contagis provenen principalment "de gimnasos amb persones que fan diverses activitats dirigides, i de nuclis familiars".



Per mirar de frenar l'escalada de contagis, aquest dilluns entrarà en vigor un nou decret que limitarà les agrupacions familiars i d'amics a un màxim de 10 persones. Aquesta serà també la xifra límit, 10 persones, que es podran agrupar en activitats socials, com casaments i comunions. "I a les terrasses del bar no s'hi pot estar dempeus, sinó assentat", ha recordat Benazet, per insistir en què depèn de la gent el compliment de les mesures de seguretat per frenar l'increment de contagis. "Sobretot, limitar les relacions socials i restringir-les als més íntims, intentant interaccionar el mínim, això és absolutament necessari perquè no ens obligui a prendre mesures més restrictives", ha conclòs el dirigent.



D'altra banda, el Ministeri augmentarà la capacitat i l'horari del laboratori ubicat al pàrquing del carrer Prat de la Creu. Hi haurà quatre stops lab en funcionament de dilluns a divendres, i a partir d'aquest dissabte també hi haurà dos laboratoris que funcionaran de 9h a 17h. Segueix actiu el telèfon 821 955 per a la cita prèvia, tot i que el procediment que han de seguir les persones que tenen símptomes és el de trucar el metge referent.