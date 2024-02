La influència francesa a taula

En un dia com avui, la cuina francesa pren un cert protagonisme. A Andorra, la gastronomia francesa està molt instaurada degut, segurament, a la proximitat que hi ha entre ambdós països. La raclette, la fondue, el croissant, els macarons i les crepes, entre altres, són plats o productes que habitualment podem menjar tant al restaurant com a casa. I avui, especialment, parlem de les crepe, ja que cada 2 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Crepe.

Aquesta especialitat francesa ha deixat una empremta inconfusible. Originàries de la regió de la Bretanya, les crepes acostumen a tenir forma d'una gran galeta amb una textura fina i lleugera. La seva elaboració és ben senzilla perquè només s'han de barrejar ingredients tan bàsics, com ara, farina, ous, llet i mantega. A partir d'aquí i una vegada fetes, cada un fa volar la seva imaginació. Hi ha qui és de crepes dolces farcides de xocolata, melmelada o fruita, però també hi ha els qui les prefereixen salades amb pernil dolç i formatge o espinacs amb crema de llet, entre altres. En tot cas, les crepes encarnen l'elegància i la simplicitat de la cuina francesa.