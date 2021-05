Les inversions d'Ordino Arcalís es mantenen però s'alenteixen

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat la proposta d'actualització del Pla director d'Ordino-Arcalís, que va ser aprovada pel consell d'administració de Secnoa, a causa de les afectacions que ha tingut l'estació per l'impacte de la pandèmia de la Covid-19. En la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha explicat que les inversions previstes en el pla es mantenen i l'únic que varia són els terminis. En aquest sentit, ha exposat que hi ha inversions que "s'allarguen en el temps i es van movent". En funció de com vagin evolucionant els mercats, aquestes inversions es poden seguir allargant o fins i tot escurçant i per aquest motiu, Mortés ha recordat que el pla és un document viu i orientatiu i que les inversions s'han d'adaptar en cada moment. Concretament, aquesta actualització del pla prioritza per aquest any la inversió pel mirador de Tristaina i la redistribució de l'escola d'esquí a la zona de Planells.

Per contra, les inversions més afectades per aquest any seran els edificis de l'Hortell i de taquilles a la part baixa de l'estació i l'ampliació de l'edifici de la Coma, les quals s'han traslladat per la temporada 2022-2023. Tot i així, el cònsol ha recordat que l'estació es troba en una "situació privilegiada" després d'entrar a formar part del projecte global de Grandvalira.

D'altra banda, un dels temes més tractats durant la sessió ha estat la taula de treball entre el comú i el quart d'Ordino sobre el futur de l'hotel Casamanya. En aquest àmbit, la consellera de l'oposició de MovemOrdino, Sandra Tudó, ha lamentat que no es tingui "en compte l'oposició per tirar endavant un projecte tan gran com l'hotel Casamanya", ja que considera que sempre han treballat de forma positiva. Al seu torn, Mortés ha explicat que la taula està formada pels dos cònsols i la consellera de Finances, Maria del Marc Coma, com a representants de la corporació i tres persones més en representació del quart. S'ha decidit ser "el mínim de persones possibles per fer-ho més àgil" per tal de poder treballar les diferents propostes que hi ha sobre la taula per tirar endavant un projecte que aporti valor a la parròquia, ha manifestat el cònsol major.

Possible sortida

De fet, Mortés ha assegurat que hi ha tres opcions fermes sobre la taula, a banda d'altres propostes. Així, una seria l'adaptació de l'hotel com a habitatges pels treballadors de Grifols o la instal·lació d'un supermercat d'una gran superfície. "Estem encantats que ja es vagi començant a dibuixar una possible sortida a aquest edifici", que és un dels elements "que em queda pendent a la parròquia", ha manifestat Mortés, qui no ha volgut desvetllar més informació sobre les propostes. D'aquesta manera, ha comentat que en la propera reunió de treball es tractaran els temes per més endavant poder prendre una decisió i veure com s'enfoca aquest plec de bases. Amb la poca informació al respecte, Tudó ha declarat que la sensació que dona tot és "de secretisme" o de què no hi ha projectes sobre la taula. A més, ha recordat que el seu partit ja portava al programa propostes sobre l'hotel Casamanya com per exemple un centre cívic o residències per a estudiants. En aquest sentit, Tudó no veuria malament que s'acabés destinant a residències pels treballadors de Grifols.