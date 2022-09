Inverteix en el teu descans

Després d'haver estat tot el dia treballant, anant amunt i avall, d'un lloc a un altre, arriba el moment de relaxar-se, de buscar i trobar la tranquil·litat. És moment de posar-se en horitzontal i descansar. Ara bé, t'has parat a pensar si el teu matalàs et garanteix al màxim un bon descans? Assenyalen que el matalàs s'ha de renovar passats els deu anys d'ús, però és veritat que aquest no és un producte que vingui amb una data de caducitat. Els països del nord d'Europa canvien els matalassos cada vuit anys mentre que el nostre veí del sud ho fa cada dotze anys, segons apunten diferents estudis. Per tant, quan és convenient renovar el nostre matalàs? Doncs quan apareixen els dolors cervicals i d'esquena, quan tenim la sensació de cansament després d'haver dormit les nostres vuit hores, quan apareixen els sorolls quan et gires al llit, quan la superfície del matalàs està arrugada o quan apareixen taques fosques en el matalàs. Tots aquests poden ser signes que t'indiquin que has de fer una petita inversió per obtenir un descans òptim.

A Pyrénées Andorra , fins al 25 de setembre tens temps de renovar el teu matalàs aconseguint un descompte de fins a 200 euros. En el cas de la firma Tempur, per un matalàs de 80 a 135 cm et beneficiaràs d'un descompte de 100 € mentre que amb els matalassos de 150 cm el descompte arriba fins als 200 €.

Si li dones importància al teu descans i benestar, t'has de decantar per un Sealy, una firma que compta amb més de 125 anys d'experiència aplicats a la indústria del descans. A Pyrénées trobaràs el que més s'ajusta a les teves necessitats a unes condicions molt atractives. Si adquireixes un matalàs de 80 a 135 cm Pyrénées et proporciona un descompte de 50 €, però a partir d'un matalàs de 150 cm el descompte s'enfila fins als 100 €.

No és una tria fàcil, per això Pyrénées Andorra et convida a visitar la secció de la llar de la tercera planta perquè puguis provar per uns instants un matalàs Tempur i un Sealy. I per posar-t'ho encara una mica més fàcil, els grans magatzems t'ofereixen crèdits amb My Pyri Pay a 3, 6 i 10 mesos sense interessos i amb una despesa d'obertura de dossier de 9,41 euros que s'afegeix a la primera quota. Tots els crèdits queden subjectes a l'aprovació de la societat financera SAU.