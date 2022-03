Ja has tastat la nova sopa disponible a Pyrénées Andorra?

La sopa miso és un dels plats principals de la gastronomia japonesa. Primer s'ha d'elaborar el caldo dashi i, després, s'afegeix el miso -pasta de soja fermentada- que pots acompanyar amb alga wakame i tofu. Afortunadament, no cal viatjar al Japó per tastar una autèntica sopa miso a Andorra, perquè des de fa pocs dies, el supermercat de Pyrénées Andorra té disponible la sopa miso d'Ametller Origen. El responsable de la seva creació és el xef nipó Matsuhisa Hideki, que ha preparat la proposta seguint la recepta tradicional.

Menjar dels déus

En la cultura japonesa es creu que el miso va ser enviat pels déus com un elixir de la salut, longevitat i felicitat, i no anaven pas errats, perquè el miso té moltes propietats positives pel nostre organisme com aminoàcids, enzims naturals i probiòtics. Com dirien els japonesos... 'Itadakimasu!' (És a dir, 'bon profit!').