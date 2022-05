Ja tens les maletes a punt?

Andorra la VellaEncetem la segona quinzena de maig i, ben segur, que molts ja teniu mig planejades les vacances d'estiu. Sabeu amb qui les compartireu, els dies que teniu lliures, on anireu, quins plans voldreu fer... però una de les darreres coses que organitzes abans de marxar, són les maletes. Obres l'armari on les tens totes amuntegades i... ay! Ens adonem que 'la maleta no és prou grossa', o que 'té una roda que no acaba d'anar alhora', o simplement, vols estrenar-ne una per a tan especial ocasió.

Des de fa uns dies, la planta baixa de Pyrénées Andorra s'ha vestit d'estiu, i a més de banyadors i barrets, també s'ha acomodat un gran espai de maletes i bosses de viatge que faran més còmodes -i estiloses- les teves vacances. Podràs triar entre diverses firmes i models.

Les clàssiques Samsonite

És la firma de maletes per excel·lència. Robusta i segura, mai et decebrà. La marca es va fundar l'any 1910 i es considera la companyia fabricant de maletes més important del món. Com a curiositat, el seu nom, Samsonite, deriva de la figura bíblica Samsó. A nosaltres ens han enamorat les opcions infantils que ofereix Pyrénées Andorra .

Delsey, els creadors de les rodetes

Diuen que va ser aquesta marca la que va posar-li rodetes a les maletes, un pas innovador que va marcar un abans i un després en la història del sector. La firma d'origen francès es va crear l'any 1970 i també va ser de les primeres a presentar maletes d'estructura rígida. Seguint el seu caràcter pioner, disposa d'una línia de maletes fetes amb plàstic reciclat, vinculant la seva marca al compromís d'una mobilitat més ecològica.

El luxe fet maleta

Fa uns mesos vam parlar d'aquesta marca prèmium que té en exclusiva Pyrénées Andorra . Tot i que no és apte per a totes les butxaques (potser et costa més la maleta que les vacances d'estiu) és una inversió a futur.

Les maletes de la prestigiosa marca Globe-Trotter estan fetes de manera artesana a la localitat de Hertfordshire, Anglaterra i, encara avui, utilitzen mètodes originals de fabricació amb maquinària que data de l'època victoriana (l'empresa es va crear l'any 1897). La seva forma clàssica les ha convertit en una icona de la moda viatgera i malgrat que cada any incorporen nous models, totes les maletes mantenen un estil 'vintage' que les fa úniques i molt especials.