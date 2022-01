El joc d'enigmes encampadà tindrà un cost de 49,90 euros

EncampEl joc d'enigmes per la vila d'Encamp tindrà un cost de 49,90 euros i estarà disponible a partir del mes de maig. Ho ha informat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, qui ha manifestat que tot i que cinc empreses van retirar el plec de bases per participar al concurs, el qual es va convocar el passat mes de novembre, només una s'hi ha acabat presentant i ha estat l'adjudicatària d'aquest, Oxalis Trading SLU, per un import de 34.000 euros.

Així doncs, i segons figura a l'edicte, la companyia disposa d'un total de 12 setmanes per elaborar la història i l'ambientació que seguirà l''Escape City' encampadà, a través del qual la corporació té la voluntat de donar un servei complementari als turistes i residents a través d'una dinàmica d'enginy que permetrà descobrir una mica més la història de la vila i la parròquia en general. Marot ha exposat que el preu del joc serà de 49,90 euros i que els participants podran triar entre una experiència de dues hores o una altra de sis, en les quals recorreran els llocs més emblemàtics del poble, com per exemple Casa Cristo, el cementiri o l'església de Santa Eulàlia.

"S'hi podrà jugar en grups de dos a sis persones entre 8 i 99 anys", ha comentat, tot recordant que la possibilitat d'escollir la durada de l''Escape City' dona l'oportunitat als esquiadors que s'allotgin a la vila a "passar una bona estona durant aquelles dues hores que queden lliures després de baixar de pistes" i a les famílies de turistes a "gaudir de tota una jornada o una tarda descobrint la història que mostren les instal·lacions i carrers d'Encamp".

En referència a l'empresa adjudicatària, el conseller ha assenyalat que es tracta d'una empresa internacional amb "molta experiència en el sector" amb presència en més de seixanta ciutats, entre elles Barcelona i Madrid, on disposa de diversos d'enigmes en espais culturals i turístics, com per exemple el museu del Padro de la capital espanyola. A més, ha posat en relleu que tenint en compte les peculiaritats d'Andorra en relació amb la connexió a Internet a través de la itinerància, una de les eines més necessàries per a aquesta mena d'activitats, s'ha buscat un mètode per limitar aquesta interacció necessària a l'hora de dur a terme la dinàmica per evitar disminuir l'adhesió de persones al joc.