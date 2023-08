Joies que et faran lluir

Ara que tenim la pell bronzejada i que vestim amb peces escotades és un bon moment per lluir una bona joia. Pyrénées Andorra disposa de diferents firmes que ens ajudaran a fer-ho possible.

Una de les propostes de Pyrénées Andorra passa per la firma catalana Luamarta. Instal·lada a la vila d'Arenys de Mar (Maresme), Luamarta ha volgut seguir el llegat dels seus avantpassats. Amb més de 40 anys de recorregut dins el sector de la joieria, Luamarta es caracteritza per ser una firma molt femenina. Darrere d'ella hi ha una empresa creada per dones emprenedores que pretenen crear i inspirar a altres dones. Avui dia, Luamarta s'ha convertit en una de les marques de capçalera d'algunes actrius i models espanyoles que llueixen amb gust els diferents dissenys d'aquesta firma catalana.

Una altra firma en joies que es caracteritza per l'emprenedoria femenina i que compta amb un llarg recorregut és Luxenter. La joia de Luxenter es caracteritza per ser única, contemporània i femenina. Tres adjectius que es troben en cada una de les peces de la firma que és l'escollida entre les diferents celebrities espanyoles.

Dues propostes que estan disponibles a la secció de joieria de la planta baixa de Pyrénées Andorra.