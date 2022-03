Les joies i els rellotges de Chiara Ferragni

Andorra la VellaChiara Ferragni converteix en or tot el que toca. Bé, en or, en plata, en brillants de cristall pavé... elements que formen part de la col·lecció de joies i rellotges de la influencer italiana que, a Andorra, només podràs trobar a la planta baixa de Pyrénées . Des de fa unes setmanes Pyrénées Andorra disposa en exclusiva de l'armari de la famosa influencer, y ara també, ha decidit ficar-se dins el seu joier per compartir amb els seus clients els gustos de Ferragni pel que fa a rellotges, arracades, anells, polseres i penjolls.

La col·lecció, que ha dissenyat la influenciadora en col·laboració amb la prestigiosa marca Morellato, desprèn pur glamour i essència italiana, i aconsegueix un estil i combinable amb qualsevol look. L'icònic logo de Ferragni, el mític ull 'eyelike' també està present en joies i rellotges en diferents mides perquè no passi desapercebut (en el cas de les joies, és el detall del tancament; ens encanta!). La podríem descriure com una col·lecció 'pop', colorida i fresca que transmet l'estil 'trendy' tan propi de la marca Chiara Ferragni.

Una de les nostres línies favorites és la Diamond Heart, que li suma aquell toc romàntic que agrada a moltes. Joies amb peces tallades en forma de cor (es tracta d'una zirconita cúbica) en tonalitats blau safir, verd esmaragda, i, per descomptat, rosa. A més a més, els rellotges estan dividits en quatre col·leccions -Everyday, Sport, Contemporary, Ladylike- que representen diferents maneres d'expressar la feminitat i combinen millor segons cada situació, estat d'ànim i vestuari. Estàs a punt per al 'bling bling' de Chiara Ferragni? Troba'l a Pyrénées Andorra.