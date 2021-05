L'edat mitjana dels positius per Covid d'aquesta setmana és de 29 anys

Andorra la VellaL'efecte de la campanya de vacunació massiva entre la població, sota el criteri d'anar rebaixant l'edat de les persones que es van immunitzant, ha anat reduint l'edat mitjana dels nous casos que donen positiu per Covid. Si la setmana del 5 al 12 de març s'arribava al segon pic d'edat des de l'inici de l'any, 53 anys, des d'aleshores ha anat disminuint fins als 33 actuals.

El consell de ministres d'aquesta setmana ha mostrat la gràfica que visualitza aquesta evolució sobre la mitjana d'edat dels contagis. “A partir del mes d'abril comença a disminuir de forma molt significativa", deia el ministre Martínez Benazet, qui es referia a l'efecte de la vacunació en les persones més fràgils i d'edat avançada. Aquest mateix factor també provoca que la taxa de reproducció se situï en 0,82.

La primera setmana de gener la mitjana d'edat dels nous casos per Covid detectats se situava en els 56 anys. Des d'aleshores hi ha hagut alts i baixos, amb oscil·lacions entre els 35 i els 50 anys, i una evolució a la baixa des de mitjans de març. Només la darrera setmana d'abril es va elevar fins els 45 anys amb una clara tendència a disminuir fins els 33 anys de mitjana que tenen els nous infectats.

Paral·lelament, també s'aprecia aquesta tendència a la baixa tant pel què fa a l'edat mitjana dels casos actius totals i a l'edat mitjana dels registres de nous positius dels darrers set dies. De fet, aquesta disminució progressiva s'aprecia de manera més uniforme amb aquests dos indicadors. Cal destacar que l'edat mitjana de casos dels darrers set dies, amb registre entre l'1 i el 7 de maig, se situava en 29 anys.

També per efecte de la immunitat adquirida per efecte de la vacunació, aquesta setmana del 35% de la població, els indicatius, tant del nombre de casos nous per dia –entre 10 i 20– com de persones de més 50 anys que es contagien per setmana –una mitjana de 5–, el risc de contagi se situa a nivell 1. De fet, pel què fa al nombre d'ingressos hospitalaris a planta –quatre–, el nivell de risc és de 0. Només a l'UCI, també amb 4 ingressos, el nivell de risc és de 2.