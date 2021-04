L'EMA estudia si hi ha un possible vincle entre quatre casos de trombosi greu i la vacuna de Janssen

Disponible en: cat

Brussel·lesL'Agència Europea de Medicaments (EMA) investiga un possible vincle entre quatre casos de trombosi greu i la vacuna de Janssen. El regulador ho ha comunicat aquest divendres com a part de les conclusions de la reunió del comitè d'experts d'aquesta setmana, que tenia com a principal objectiu analitzar els casos rars de trombosi que hi ha hagut després de rebre la vacuna d'AstraZeneca. "De moment no és clar que hi hagi una associció causal entre la vacuna de Janssen i aquests casos", diu el comunicat.

L'EMA explica que un dels casos es va produir durant els assajos clínics, mentre que els altres tres són dels Estats Units, un dels quals va ser mortal. El fàrmac de Johnson&Johnson (Janssen és la seva filial europea) es va aprovar als Estats Units d'emergència al febrer. A la Unió Europea, en canvi, no hi ha cap estat que ja l'hagi començada a utilitzar després que el regulador comunitari hi donés llum verda l'11 de març. S'espera, però, que les primeres dosis comencin a arribar a mitjans d'aquest abril. En el seu comunicat, l'EMA reitera que la vacuna és segura però explica que està investigant aquests quatre casos per decidir si cal actualitzar la informació de la vacuna i considerar la trombosi com un possible efecte secundari rar, com des d'aquesta mateixa setmana passa amb el fàrmac elaborat pel laboratori d'Oxford.

La solució de Johsnon&Johnson és una de les més esperades a la Unió Europea perquè és monodosi, la qual cosa implica que permet immunitzar al 100% més persones amb un nombre inferior de dosis en un moment en què Europa necessita accelerar la campanya de vacunació després dels diversos incompliments de la farmacèutica AstraZeneca, que no ha arribat a entregar ni un terç de les dosis compromeses quan era el principal pilar de l'estratègia de vacunació europea.

L'Agència Europea de Medicaments atorga a la vacuna de Johnson&Johnson una eficàcia del 67%, lleugerament superior a la vacuna d'AstraZeneca, a la qual dona un 60% d'efectivitat. L'eficàcia que s'atribueix a les de Moderna (90%) i la de Pfizer/BioNtech, amb un 85%, és molt superior.

Està previst que Catalunya rebi 800.000 dosis de la vacuna de Janssen, dels 5,5 milions que pertoquen a Espanya. Justament a Catalunya, a Sant Joan Despí, és on la farmacèutica produirà a partir del juny dosis d'aquesta vacuna. Serà a la fàbrica de Reig Jofre.