L'escultura en homenatge als voluntaris la farà Nerea Aixàs

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres en consell de ministres la proclamació de les guanyadores del concurs per a la realització d'una escultura en homenatge als voluntaris i voluntàries del país, la qual s'ubicarà a Andorra la Vella i serà encarregada a l'artista local Nerea Aixàs. El projecte està impulsat pel ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, i el de Cultura i Esports, a més de comptar amb la participació del comú de la capital. L'objectiu és instal·lar una escultura que representi el voluntariat a Andorra en reconeixement de la tasca i el compromís de les persones voluntàries envers la societat andorrana, sobretot en el context de la pandèmia de la Covid-19.

Al concurs s'hi van presentar un total de set projectes i el jurat ha escollit la guanyadora i dues finalistes. El primer premi, amb un benefici de 2.000 euros, ha estat per Aixàs, amb l'obra 'El Voluntariat'. El segon i el tercer, amb una retribució de 700 i 300 euros, han estat pels projectes 'Humanitat' de l'artista Laia Maestre i 'Germinant' de l'artista Emma Regada, respectivament.

Obertura de la candidatura per a 'La cultura no s'atura'

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha informat aquest dimecres en consell de ministres de l'obertura del període per presentar les candidatures per a la selecció d'artistes i empreses del sector cultural per al programa d'activitats 'La cultura no s'atura' en els sectors musical, editorial, arts plàstiques i visuals, arts escèniques i activitats audiovisuals.

La programació d'activitats es durà a terme entre els mesos de novembre del 2021 i el febrer del 2022. Podran presentar la seva candidatura les persones físiques, els col·lectius o grups de persones i les empreses del sector cultural del país. Les candidatures o projectes poden ser pluridisciplinaris, sense perjudici que hagin d'estar inclosos en una disciplina o en una altra que es consideri com a principal. A més, els projectes presentats poden ser des de propostes ja realitzades o produïdes (un espectacle, un curtmetratge o un llibre, entre altres) com també iniciatives pensades per a l'ocasió.

Les persones i les empreses que hi estiguin interessades han de presentar la seva candidatura per mitjà d'una sol·licitud genèrica al servei de tràmits del Govern abans de les 14 hores del 25 de setembre del 2021. La candidatura s'ha d'adreçar al ministeri de Cultura i Esports i s'hi ha d'especificar el títol del projecte 'La cultura no s'atura 2021-2022' i la disciplina a la qual es presenten. A més, també han d'adjuntar el seu currículum vitae artístic i un document amb les línies generals del projecte artístic, acompanyat de suport digital, si escau, i de les necessitats tècniques que es requereixen.

Els coordinadors i les coordinadores podran demanar la informació complementària que considerin necessària per a la valoració de les propostes artístiques i seran els encarregats de seleccionar els projectes que participaran al programa. Les propostes seleccionades es donaran a conèixer el 14 d'octubre.

'La cultura no s'atura' és un programa d'activitats culturals conjuntes del ministeri de Cultura i Esports i els set comuns que engloba els principals sectors culturals per contribuir a dinamitzar la vida cultural andorrana i ser un suport decidit i efectiu als diversos sectors culturals del país.

El projecte distribueix de manera equilibrada en el territori nacional l'activitat cultural, amb l'objectiu principal de promoure i donar suport al teixit cultural andorrà i proporcionar als nostres conciutadans propostes de qualitat per al seu gaudi intel·lectual.