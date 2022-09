L'Estat haurà d'abonar 7,5 milions a Heliand si l'heliport no dóna beneficis

La MassanaEl projecte que ha presentat Heliand per a la construcció d’un heliport a la zona de la Caubella a la Massana preveu un cost més del doble del que Govern havia ‘suggerit’ en el plec de bases. L’executiu havia plantejat una infraestructura de poc més de quatre milions d’euros i Heliand va presentar un projecte de 10,3 milions que ara està a exposició pública i que l’executiu ja ha avançat que aprovarà. Com Govern havia inclòs una clàusula per la qual assumiria fins el 75% del cost en cas que no es produeixin beneficis en l’explotació durant la concessió a 30 anys, l’aportació de l’Estat pot ser de fins a 7,5 milions d’euros si Heliand no aconsegueix que l’heliport sigui rendible. Si la infraestructura guanyés diners, l’adjudicatari hauria d’aportar el 20% cada any per anar tornant el que l’executiu li ha prestat.

D’entrada, l’executiu avançaria una part important del cost de l’obra, teòricament cap a uns cinc milions d’euros. Durant els primers cinc anys d’explotació, Heliand no hauria de tornar res del préstec sigui quin sigui el resultat. A partir del cinquè any i fins el final de la concessió, l’adjudicatari haurà d’entregar el 20% dels beneficis l’any que en faci, però si va perdent pot continuar demanant més diners a l’executiu fins a un màxim de 7,5 milions d’euros (75% del total del cost de l’obra).

Les característiques del projecte fan molt difícil establir si hi haurà o no beneficis, perquè depèn especialment dels ingressos ‘atípics’ de tot el que es preveu instal·lar a la Caubella. Teòricament, la gestió nua i crua amb un nombre limitat d’ingressos atípics donaria uns lleugers beneficis cada any que es convertirien també cada any en pèrdues reals un cop aplicada l’amortització de la inversió realitzada. I depèn molt de si finalment hi ha o no una línia fixa amb Barcelona o l’heliport només opera xàrters, feines per a empreses i vols panoràmics.