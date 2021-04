Andorra la VellaPer activa i per passiva. En mode subjuntiu i per imperatiu. Apel·lant a la responsabilitat individual, “perquè són molt més grans els beneficis de fer-ho que de no fer-ho”, i a la col·lectiva, “per protegir-se ells, els seus familiars, les persones a qui atenen i les deu seu entorn”. Només li ha faltat dir-ho en idiomes diferents del català. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha insistit aquest divendres perquè la ciutadania es registri i completi tot el procés de vacunació, independentment de la vacuna que tingui assignada.

Si bé és cert que durant la vacunació del personal sanitari es van trobar que un 10% va rebutjar injectar-se el vaccí, “tot i que amb els pas del temps alguns s'han anat apuntant”, les autoritats han explicat que cada cop hi ha menys persones que no acudeixen a la cita per immunitzar-se. “No hi ha hagut trucades de cancel·lació de cites, però sí que n'hi ha que no venen a vacunar-se, però són un percentatge similar als que fallen quan es feia amb Pfizer. Sobre una quarantena de persones”, ha explicat la cap de l'àrea de prevenció de la Salut, Rosa Vidal, per a qui “la gent entén la situació en què ens trobem”.

En el mateix sentit, el ministre Benazet ha apel·lat “a la lluita solidària de tots per la pandèmia. Recomano i demano que es vacunin, tant per protegir-se ells, com les persones que estan atenent i els seus familiars”. Benazet ha repetit que les afectacions i incidències de la vacuna AstraZeneca és igual que la de les altres, i ha acabat dient que “me l'he posada jo i aquesta setmana ho faran el ministre Rossell, la síndica Suñé... facin el mateix i vacunin-se!”.

Aquest divendres hi ha registrades 34.367 persones que s'han preinscrit per vacunar-se. A dia d'avui, segons dades de Govern, hi ha 9.781 persones que s'han injectat una primera dosi, i 4.884 que ja estan immunitzades amb les dues dosis.