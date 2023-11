L'històric restaurant Pifarré de la Seu abaixa la persiana

Andorra la VellaEl Restaurant Pifarré era un dels establiments històrics de la Seu d'Urgell que havia estat portat durant dècades per la mateixa família. Un dels fills que havia agafat el relleu va marxar a viure a fora i l'establiment serà finalment traspassat perquè ja no hi ha continuïtat dins de la família per portar el negoci. El Pifarré era un dels restaurants típics on la gent d'Andorra dinava quan baixava a la Seu i que també era habitual per als turistes que pujaven o baixaven del Principat. La seva ubicació, en la rotonda d'entrada a la Seu des d'Andorra, i els seus menús per a totes les butxaques el van fer molt popular. Un altre dels històrics que va tancar va ser el Canigó.