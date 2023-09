L'hospital Nostra Senyora de Meritxell realitza 2.447 intervencions quirúrgiques en sis mesos

Andorra la VellaL'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha realitzat un total de 2.447 intervencions quirúrgiques durant els sis primers mesos de l'any. Així es desprèn de les dades publicades aquest dilluns pel Consell General en resposta a la pregunta de la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, en relació amb el nombre i els tipus d’intervencions efectuades al centre mèdic escaldenc, les quals es detalla que des de l'1 de gener del 2020 i fins al 30 de juny d'enguany s'han dut a terme fins a 14.905 operacions.

Entrant al detall de les intervencions, durant el primer semestre 447 cirurgies urgents, 579 de programades, 1.283 cirurgies majors ambulatòries i 138 operacions urgents diferides, que corresponen a les intervencions quirúrgiques de caràcter urgent que es realitzen en hores posteriors, o inclús dies, sobretot per disponibilitat del material necessari per poder dur a terme la intervenció quirúrgica adequadament, o per coincidència amb altres intervencions urgents d’altres patologies o especialitats en el mateix quiròfan d’urgències.

En relació amb el nombre de proves diagnòstiques autoritzades i realitzades, entre gener i juny del 2023 s'han fet 7.930 tests d'anatomia patològica, on destaquen amb 6.155; 28.488 proves radiològiques; 618.703 proves de laboratori; i 6.643 tests a l'hospital de dia. En referència al global durant els darrers tres anys i mig, exposen que s'han elaborat més de 3,6 milions de controls de laboratori, 184.006 radiològiques, 44.576 proves d'anatomia patològica, de les quals 34.218 biòpsies, i 32.600 anàlisis a l'hospital de dia, on es destaquen la xifra d'electrocardiogrames (15.637). Respecte al bloc quirúrgic i les proves executades a la consulta de pediatria, manifesten que se n'han elaborat 62 i 2.929 des del gener del 2020 fins a finals de juny d'enguany, respectivament.

Quant a la demanda entorn el nombre de visites al metge especialista, assenyalen que se n'han registrat 160.559 en tres anys i mig, de les quals més de 29.500 entre gener i juny del 2023. Tanmateix, des del ministeri de Salut matisen que en les dades facilitades no hi figuren els actes dels professionals mèdics per compte propi que lloguen una consulta, ja que no és una activitat del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). El servei d'Envelliment i Salut ha fet 4.634 consultes i 45.839 visites mèdiques a Salut Mental, de les quals 7.525 el 2023. Finalment, s'han fet 832 consultes al metge especialista en cirurgia pediàtrica.