L'hospital torna a permetre visites a pacients ingressats

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ha difós el missatge que des d'aquest mateix divendres permet les visites als pacients que hi ha ingressats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L'horari de visites serà, de dilluns a diumenge, entre les 12h i les 15h i entre les 18h i les 21h. Només serà permesa l'entrada a un sol acompanyant que haurà de dur sempre posada la mascareta.

Pel què fa a l'actualització de dades sanitàries, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat aquest divendres que observen “oscil·lacions normals” de casos positius detectats que signifiquen que la “situació s'estabilitza”. De fet, les darreres 24 hores s'han detectat 34 nous positius amb una taxa de reproducció del Sars-Cov-2 que es manté per sota d'1, concretament, a 0,89.

A l'Hospital la situació es manté amb 18 ingressos afectats per Covid, onze pacients a planta i set a l'UCI, cinc dels quals que requereixen de ventilació mecànica.

La plataforma de vacunació ja ha sobrepassat els 40.000 inscrits (en concret, 40.076 persones), segons ha explicat aquest divendres la secretària d'Estat de Salut. En la jornada d'aquest dijous, només es van vaccinar 21 persones. Així, el total de vacunats arriba als 28.881, 24.182 dels quals en primera dosi i 4.699 en dosi completa. Pel que fa a l'arribada de nous vaccins, "no tenim novetats per part de Portugal, de moment estem treballant perquè puguin arribar el més aviat possible, i igualment quant a les vacunes d'Espanya i França, d'on esperem que arribin en les properes setmanes, a principis de maig", ha afirmat Mas.