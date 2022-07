L'informe provisional sobre l'accident de Juclà posa de relleu que l'helicòpter volava baix i amb l'eslinga penjant

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 2 de juliol de 2012, va ser notícia...

La Comissió d'investigació d'accidents i incidents d'aviació civil del Ministerio de Fomento espanyol ha emès un informe provisional sobre l'accident d'helicòpter de Juclà d'ara fa poc més d'un any en el que van morir cinc persones i una va quedar greument ferida. En el document es posa de relleu que diversos testimonis van relatar com l'aparell volava baix i amb l'eslinga, és a dir, la corda amb la qual s'enganxa la càrrega, penjant, un fet que no és habitual quan es transporta persones, que és el que feia en aquell moment l'helicòpter. Entre altres punts, Fomento està investigant si l'eslinga va entrar en contacte amb les pales de l'helicòpter.

L'informe relata la cronologia dels fets assenyalant que l'helicòpter va pujar fins al pont d'Incles amb dos gàbies per recollir els operaris que havien de ser traslladats al refugi de Juclà. Al pont van deixar les dues gàbies i van recollir els homes. El contrapès que portava l'eslinga per evitar que es mogués durant el vol es va quedar amb les gàbies en lloc de quedar-se amb l'eslinga.

Precisament, el fet que l'helicòpter volés amb l'eslinga penjant va ser un dels punts que van destacar els testimonis de l'accident: el personal que es va quedar a terra, els dos banders que treballaven a la zona, i el testimoni que va arribar primer al lloc de l'accident, pocs minuts després, i que va declarar haver vist l'helicòpter amb 'una corda penjant de color taronja'.

El document elaborat per l'ens espanyol explica que l'aparell va impactar contra un arbre i posteriorment es va incendiar. Entre altres qüestions, es destaca que el conjunt format per la caixa principal, el pal, i el rotor principal estaven arrancats de la cèl·lula principal. Sobre una de les pales cremades es van trobar dues mostres significatives coincidents amb un possible enrollament de l'eslinga al voltant de la pala. En aquest sentit, l'eslinga presentava restes d'erosió en el seu tall i unes restes del que semblava pintura de pala.

La Comissió indica que es continuen avaluant tots els detalls i s'estudien les circumstàncies per les que l'eslinga va quedar penjant de l'helicòpter en el moment en el que van pujar els operaris. També s'estan analitzat les restes de pintura trobades a l'eslinga i una mostra de la pala per verificar si aquests dos elements van entrar en contacte en el desenvolupament de l'accident.