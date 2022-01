L’òmicron ha entrat a 118 aules del país

Andorra la VellaAndorra té aquest divendres 118 aules afectades per la covid, segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha insistit que, malgrat la incidència, Salut treballa per a una “escolarització oberta i activa”. L’objectiu del Govern és, doncs, continuar amb les classes presencials mentre la incidència del coronavirus ho permeti. Si bé és cert que la variant òmicron és “molt més infectiva que les que hem tingut fins ara”, ha dit el dirigent, “es constata que els efectes són menys greus que les seves antecessores”. Així, es registren 118 aules afectades, de les quals 11 tenen confinament total i la resta, parcial. Una de les novetats anunciada pel ministre i que afecta les escoles és la reducció dels cribratges a un per setmana.

(seguirà ampliació)