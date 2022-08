El litre de benzina 95 costa 1,4 euros en una 'low cost' espanyola i 1,6 a Andorra

Andorra la VellaUn conductor ha fet públic que el preu de la benzina en una estació de servei de Tàrrega és sensiblement més barat que en les d’Andorra. L’home ha mostrat el tiquet corresponent al servei a Tàrrega. La bonificació final fa que el litre surti a 1,4 euros, mentre que al Principat, el preu és d’1,6 euros quan la diferència d’IVA és força important. La queixa prové del fet que es pressuposa que el marge que tenen les benzineres d’Andorra deu ser molt més alt que una part de les d’Espanya per arribar a tenir dos cèntims de diferència per litre quan la càrrega impositiva és molt més gran. El preu inicial ja és lleugerament més baixa a la 'low cost' (1,59), èrò amb els 20 cèntims per litre de descompte es queda en 1,39.