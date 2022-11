La llista de consells que ofereix la policia per a evitar fraus durant el 'Black Friday'

Andorra la VellaAmb l’arribada del Black Friday el pròxim divendres 25 de novembre i del Cyber Monday, el dilluns 28, començaran a ploure per internet i xarxes socials moltes ofertes que ens poden semblar temptadores. Precisament en dates com aquestes s’ha d’estar encara més alerta i no abaixar la guàrdia. Per això mateix, la Policia ofereix una sèrie de consells imprescindibles per a comprar de la forma més segura a internet:

Si vols fer compres per internet, no ho facis mai des d’una wifi pública. Fes-ho a través de connexions segures per evitar que puguin interceptar les comunicacions i prendre’t les dades.

Recorda mantenir els dispositius actualitzats. És important perquè en les actualitzacions es van afegint mesures de seguretat.

Compra sempre en pàgines oficials, reconegudes i de confiança.

Sospita de les grans ofertes, de les pàgines dubtoses que no coneixes bé i de productes a preus d’escàndol que t’arribin a través de perfils a xarxes socials o cadenes de WhatsApp. Et pot sortir molt car.

Fes el seguiment del preu del producte amb dies d’antelació per evitar que t’enganyin amb falses rebaixes.

Fes servir plataformes de pagament segures, tipus Paypal, targetes de crèdit virtuals o amb saldo reduït.

Verifica regularment els moviments del teu compte bancari per detectar possibles fraus i no tenir sorpreses desagradables.

Desconfia de concursos molt atractius per internet amb l’excusa del Black Friday i el Cyber Monday. Poden ser casos de phishing amb l’objectiu de robar-te les dades o demanar-te diners a canvi.

I, finalment, conserva totes les proves de la compra: l’anunci, el pagament i els possibles correus o missatges que rebis.