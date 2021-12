Llum verda a les tarifes d'esquí escolar

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dilluns els preus dels forfets d'esquí escolar diari i de l'hora de monitor per alumne. Així mateix, també ha donat llum verd a la subvenció dels forfets extraescolar, universitari, d'acompanyament i la data de venda dels forfets per a la temporada 2021-2022, d'acord amb les tarifes pactades amb Aermeha (Ski Andorra).

Tal com es desprèn de l'acord, enguany s'aplica un increment del 5% del forfet escolar i un 3% a l'hora del monitor respecte de la temporada passada. Així, els preus queden en 8,45 euros per al forfet diari escolar i de 4,29 euros l'hora del monitor/alumne. Un any més, l'executiu n'assumeix el preu íntegre, confirmant així l'aposta per al foment de la pràctica de l'esquí entre els infants i joves del país per part del ministeri d'Educació.

Pel que fa a la resta de forfets -extraescolar, universitari i acompanyants-, el Govern augmenta la subvenció en la mateixa proporció que l'augment que realitza Ski Andorra.

Així, la part que aporta el Govern i el preu final per a l'usuari queda de la següent manera: pel que fa al forfet extraescolar, el preu de la subvenció és de 69,24 euros i el cost final per a l'usuari és de 127 euros; pel forfet universitari la subvenció és de 82 euros i el preu final de 197 euros; pel forfet d'acompanyant menor de 65 anys la subvenció és de 208,25 euros i el preu final de 187 euros; pel forfet d'acompanyant de 65 a 70 anys la subvenció és de 275,75 euros i el preu final de 60 euros, i pel forfet d'acompanyant de 70 a 74 anys la subvenció és de 25 euros i el cost final de 60 euros.

Tal com ja va anunciar la ministra Ester Vilarrubla divendres passat, el consell de ministres s'ha reunit de manera extraordinària aquest dilluns per aprovar els preus i subvencions, un cop el Govern i Ski Andorra ja han signat l'acord per a aquesta temporada. Els forfets es posaran a la venda des del 14 de desembre del 2021 fins a l'11 de febrer del 2022 a través dels canals habituals d'Ski Andorra.

D'altra banda, per als forfets universitaris i per a estudiants a l'estranger de menys de 20 anys, ja s'ha habilitat el formulari web per a sol·licitar els forfets al web www.infoeducacio.ad.