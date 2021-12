El cap de Govern remarca que "no més enllà de la setmana que ve" hi ha d'haver un acord per l'esquí escolar

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu que estan "en converses permanents" amb Ski Andorra i amb els propietaris i titulars de les estacions i que "no més enllà de la setmana que ve hauríem de ser capaços de trobar un acord" a l'esquí escolar i el forfet extraescolar. D'aquesta manera, i reiterant el que ja ha manifestat aquest divendres al matí el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que encara no hi ha un acord amb Saetde per signar el conveni que permeti dur a terme l'esquí escolar i el forfet com en anys anteriors.

"Malauradament no hem avançat suficientment com per arribar a un acord", ha manifestat Espot, que també ha explicat que des del Govern s'estan "esforçant moltíssim" per renovar aquest acord que permeti dur a terme l'esquí escolar i subvencionar el forfet extraescolar "de la manera en què s'ha fet els darrers anys". El cap de Govern també ha volgut "celebrar" que EMAP i Ensisa hagin comunicat que a partir d'aquest cap de setmana, i fins que no hi hagi acord, els dies festius deixaran esquiar gratuïtament els infants, joves fins a divuit anys i universitaris. Ha considerat que es tracta d'una "solució transitòria" que de moment "és força convenient però que evidentment no és la definitiva". "Sigui com sigui i encara que no hi hagi un acord definitiu hi haurà esquí escolar i alguna cosa que s'assembli al forfet extraescolar", ha volgut tranquil·litzar Espot.

Qüestionat sobre on rau el conflicte entre Saetde i el Govern ha manifestat que no està tant en el conveni que s'ha de signar sinó en "altres qüestions o litigis que concerneixen tant Saetde com l'administració".