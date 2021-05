"Mai un organitzador d'un campionat del món d'esquí alpí ha perdut diners"

Andorra la VellaAndorra no s'endeutarà si finalment és seleccionada el maig del 2022 per acollir els campionats del món d'esquí alpí del 2027. Així ho ha assegurat aquest dimecres el director general d'Ensisa, David Hidalgo, durant la compareixença conjunta amb el cònsol major de Canillo i president d'Ensisa, Francesc Camp, i les ministres de Turisme i Cultura i Esports, Verònica Canals i Sílvia Riva, davant les comissions legislatives d'Esports i Economia per presentar els detalls de la candidatura del Principat.

En resposta al conseller general del grup parlamentari de Terceravia, Joan Carles Camp, en què demanava pel finançament del campionat, que compta amb un pressupost aproximat de 40 milions d'euros, Hidalgo ha assegurat que "mai un organitzador d'uns campionats del món d'esquí alpí han perdut diners", ja que per aquest tipus d'esdeveniments, la Federació Internacional d'Esquí (FIS) ja compta amb "uns drets de televisió negociats i un grup de patrocinadors habituals amb els quals tenen contractes tancats". Això provoca, per tant, "que la FIS et pugui garantir aquests 40 milions d'euros" perquè "ja fa la feina de comercialització prèvia".

En aquest sentit, l'organització de l'esdeveniment no només no perdrà diners, sinó que, a més, "tens altres fonts d'ingressos com el 'merchandising' o la venda d'entrades VIP". El pressupost s'anirà desglossant properament, ja que és un dels requisits de la FIS, però Hidalgo ha avançat que les grans partides estan relacionades amb l'allotjament, els plans de comunicació i màrqueting, el transport i l'organització interna, els esdeveniments paral·lels que se celebrin i els premis en metàl·lic dels guanyadors.

El director general d'Ensisa també ha reconegut que assolir aquesta fita representa "un repte realment important", ja que prèviament s'haurà de superar a "rivals de primer nivell" i, aquest fet, "li dona més valor i mèrit" a la candidatura andorrana. Respecte de les finals de la Copa del Món que també va acollir Andorra el 2019, el desplegament de mitjans i l'arribada de turistes amb pernoctacions augmenta considerablement. Fites d'aquesta mena poden fer arribar al país més de 1.000 periodistes que retransmeten senyal en directe per televisió a més d'un centenar de països. Així mateix, ha explicat que es calculen unes 50.000 nits d'hotel, per la qual cosa ja s'ha fet un treball previ amb el sector hoteler per tal d'assegurar-se que es pot disposar d'habitacions durant la celebració.

Un dels aspectes més importants d'uns campionats del món també és el paper que juguen els voluntaris. Properament es posarà en marxa una iniciativa per atreure persones que estiguin interessades a col·laborar i, a més, ja s'ha dut a terme una primera acció amb les federacions d'esquí espanyola i francesa per tal d'atreure recursos humans. En aquest sentit, Hidalgo ha posat en relleu que per aquest tipus d'esdeveniments "hi ha una forta tradició de desplaçar-se i participar com a voluntaris", la qual cosa se suma "als recursos propis que tenim". En concret, ha calculat que faran falta entre 500 i 550 voluntaris per cobrir els quinze dies de competició.

Un altre dels pilars bàsics de la candidatura del Principat, l'única de tot un país respecte de la resta (les més importants Crans-Montana, a Suïssa, i Garmisch-Partenkirchen, a Alemanya), serà el treball per celebrar el primer campionat del món de la història plenament inclusiu. Hidalgo ha dit que s'està treballant en el concepte "d'arquitectura d'accessibilitat universal", que es basa a buscar adaptacions a edificis existents i també a infraestructures ja fetes "perquè tinguin la màxima accessibilitat". En aquest sentit, es fa una anàlisi prèvia on s'avaluen tretze nivells de discapacitat diferents, que serveix com a guia per adaptar les seus que hi haurà distribuïdes pel país i eliminar els factors limitadors en qualsevol espai.

Pel que fa als patrocinadors, en resposta a una pregunta del conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, Hidalgo ha comentat que existeix una "col·laboració molt estreta" amb Andorra Telecom, ja que els campionats compten amb un "component molt important de tecnologia". A més, es treballa amb FEDA pel que fa a qüestions de mobilitat elèctrica. A partir d'aquí, també estan implicats els cossos de seguretat, les institucions públiques pel que fa a la cessió d'espais i tots els ministeris. Tot plegat amb la finalitat de "buscar maneres per arribar a tots els racons del país".

Amb tot, el director general d'Ensisa ha manifestat que poder acollir uns campionats del món d'esquí alpí és com "arribar a la 'final four'", ja que "és una oportunitat de projectar-nos en un esport que és un dels motors del nostre país". A més a més, s'ha treballat i es treballa amb empreses 100% del país i la idea és involucrar tota la ciutadania en l'esdeveniment perquè "se'l senti seu". "Si treballem en una candidatura de país, hem de ser coherents i treballar amb recursos nacionals", ha dit. És per això que actes de gran repercussió com la cerimònia inaugural o la cloenda i entrega de premis tindran lloc a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella, mentre que també se celebraran actes paral·lels a totes les parròquies, com és el cas de l'entrega de dorsals, que es farà a la plaça Carlemany de Canillo.

Per últim, Camp ha declarat que "Andorra està perfectament preparada avui en dia per acollir campionats del món" perquè "s'ha demostrat que tenim capacitat organitzativa" pel que fa a esdeveniments esportius a nivell mundial. Ha destacat la consolidació del Principat durant els darrers deu anys "com a país de neu i de muntanya dins de l'oferta internacional", assegurant que "estem dins dels rànquings mundials de les primeres destinacions en aquest sentit". Per tant, "la candidatura també ens hauria de permetre generar notorietat de cara al futur". El president d'Ensisa espera que, tot i els moments complicats actuals, la candidatura "generi il·lusió" i sigui reconegut l'esforç del país per part de la FIS en termes d'innovació dins del sector de la neu.