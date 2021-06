Los Manolos i una cremada de falles "atípica" per la Festa del Poble de la capital

Andorra la VellaLa Festa del Poble d'Andorra la Vella torna enguany després de la suspensió per la pandèmia de l'any passat amb el tradicional concert de Los Manolos a la plaça del Poble (24 de juny) i una cremada de falles "atípica" amb tres ubicacions diferents el dia abans, la revetlla de Sant Joan (23 de juny), segons s'ha anunciat aquest dijous en roda de premsa al Centre de congressos de la capital.

La celebració de la Festa del Poble començarà a les 12 del migdia amb una missa, mentre que una hora més tard, a la plaça del Poble tindrà lloc el concert de Los Manolos, un clàssic d'aquesta celebració a la capital, amb accés lliure. El vermut previ s'ha suspès. "El fet de fer-ho a la 1 del migdia, sense fer el vermut, cap any hi reuniem mil persones, perquè és una festa molt local, per tant amb els que serem no serà necessari prendre massa mesures, és a l'aire lliure i sí que s'haurà de portar mascareta, però no creiem que vinguin més de 200 persones, que és l'habitual; precisament hem vulgut mantenir-ho al migdia per ser prudents, a poc a poc i anar fent", ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Al carrer Doctor Vilanova hi haurà activitats infantils, amb el tobogan aquàtic, i a mitja tarda (18 hores) es farà l'actuació d'un cantant de música urbana, a petició del Consell d'infants de la parròquia. Per últim, a quarts d'onze de la nit tindran lloc els focs d'artifici des de la plaça de Braus.

El dia abans (23 de juny), els actes començaran a les 13 hores amb l'arribada de la flama del Canigó i, més tard, a les set, se celebrarà el tradicional acte a Casa de la Vall per repartir la flama a les tres parròquies. Ja al vespre, a dos quarts de dotze de la nit, hi haurà la cremada de falles, que aquest any serà diferent que en les edicions anteriors. Es farà en tres ubicacions diferents: la plaça del Consell General, la del Poble i Guillemó (Arcades), amb tres cremades simultànies que començaran i acabaran a la mateixa hora. "Serà una cremada de falles atípica, no ho podem dir d'una altra manera perquè serà així, però la intenció sempre ha estat bona per les dues parts, i hem estat treballant per poder celebrar-ho amb certes garanties, mesures i amb consciència de la situació que vivim", ha afirmat Santi Sánchez, president de l'Associació Fallaires d'Andorra la Vella. En cada ubicació hi haurà un escenari pels fallaires i unes cadires pel públic, i quan estiguin plenes ja no hi podrà entrar més gent.

Aprofitant la relaxació de l'ús de la mascareta a l'aire lliure que el Govern ha anunciat aquest dimecres i que ha entrat en vigor aquest dijous, Conxita Marsol ha anunciat que el comú ha decidit que aquest estiu es repetirà la campanya de promoció de la parròquia que es va fer l'any passat, ja que "enguany està de plena actualitat", ha dit. Es farà en tres idiomes (català, castellà i francès) a través de les xarxes socials i de les televisions de proximitat entre el 28 de juny i el 14 de juliol, amb un pressupost de 75.000 euros. Es podrà veure a TV3, À Punt, Telemadrid i la televisió de l'Aragó, així com també en un canal francès. Es tracta d'un espot televisiu d'uns 20 segons que porta per títol 'Vine i agafa aire'.