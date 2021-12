Marc Casal i Mònica Dòria, els millors esportistes de la passada temporada

OrdinoLa gala de lliurament de premis als esportistes més destacats en competicions internacionals en categoria sènior ha servit per retre homenatge als millors classificats de la temporada 2019-2020 i 2020- 2021. En aquest sentit, Marc Casal i Mònica Dòria han estat els esportistes que han rebut les aportacions econòmiques més grans. L'acte, que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Auditori Nacional d'Ordino per respectar les mesures sanitàries actuals, s'ha emmarcat dins de la segona jornada de 'L'esport ens connecta' que durant tres dies està impulsant conferències i xerrades al voltant del món de l'esport amb referents internacionals del sector, i ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz.

Per aquesta temporada passada 2020-2021, el Govern ha atorgat un total d'11 premis. Així, els germans Marc i Oscar Casal han fet història en la categoria del muntanyisme d'estiu. La distinció més important de la gala amb un premi de 9.000 euros per la seva medalla d'or al Mundial Skyrunning 2021 a la Vall de Boi ha estat per Marc Casal. Per la seva banda, Oscar ha rebut un premi de 4.000 per la seva cinquena plaça a la mateixa competició. El segon premi més important de la tarda se l'ha endut la palista Mònica Dòria per la seva cinquena plaça a la Copa del Món de la Seu d'Urgell i ha rebut una aportació econòmica de 8.400 euros. Finalment, el tercer major premi ha estat per Irineu Esteve amb 5.800 euros per haver quedat en quinzena posició al Mundial d'esquí de fons d'Alemanya del 2021.

La resta de premiats de la passada temporada han estat: l'esquiador alpí, Joan Verdú, amb 4.800 euros; la palista, Laura Pellicer, amb 4.800 euros; l'esportista paralímpic en esquí alpí, Roger Puig, amb 4.000 euros; la rider, Maeva Estevez, amb 3.000 euros; l'esportista de la FAM, Arnau Soldevila, amb 1.500 euros; l'atleta també de la FAM, Xavier Areny, amb 1.500 euros; i l'esportista d'esquí de fons, Carola Vila, amb 1.000 euros.

Pel que fa a la temporada 2019-2020, els guardonats han estat l'esportista de Freeride, Carles Aguareles, amb 1.000 euros per la seva 5a plaça a la Copa d'Europa de Davos, i Mireia Guitierrez, amb 3.000 euros per la seva 4a posició a la Copa d'Europa de Melchsee Frutt a Suïssa.

Riva ha declarat que l'essència de l'acte és que l'esportista torni a ser el protagonista. A més, ha destacat que entorn aquest acte s'hagin organitzat aquestes jornades de debats, taules rodones i conferències "sobre diferents àmbits que completen la pràctica esportiva, l'enriqueixen i la milloren". En aquest sentit, ha manifestat que el balanç que fan d'aquest segon dia de les jornades és molt positiu perquè l'acceptació està sent molt bona, tot i l'adaptació que s'ha hagut de fer en format telemàtic.

Sobre el canvi de format dels premis, la ministra ha comentat que ve donat per apostar pel mèrit en el resultat esportiu. "Són premis en la categoria sènior" i aquest reconeixement ve acompanyat "de dues trobades amb els esportistes de la temporada d'hivern i estiu i és allà on tenen cabuda tots aquells que d'una manera o una altra han sumat i han aportat a l'esport andorrà". A més, ha remarcat que van trobar que premiar el millor de cada temporada en una categoria esdevenia molt dificultós per les diferències entre disciplines. "Per tant, el reconeixement i la vinculació al premi econòmic el fem girar al voltant d'un resultat objectiu mesurat i ponderat amb els criteris que es pacten amb les federacions", ha afegit, que, d'altra banda, amb les trobades, es posa en volar i es reconeixen totes les categories per la seva trajectòria i pel que han fet en la seva disciplina "sense posar-los en contraposició les unes amb les altres".

Durant la gala, el cap de Govern ha felicitat a tots els premiats, especialment arran de la temporada atípica que s'ha celebrat a causa de la pandèmia de la Covid-19. "Els confinaments, les suspensions de competicions o la manca de públic a les instal·lacions esportives us han posat més a prova que mai", ha expressat Espot. És en aquesta tessitura que Andorra s'ha convertit en un dels primers països del món en declarar l'esport com a Sector d'Interès Nacional responent al compromís de l'executiu amb l'esport, ha indicat. "Perquè creiem plenament en aquest sector com un dels principals instruments de cohesió social, imprescindible per avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides", ha afegit.

En aquesta mateixa línia, Espot ha ressaltat que el sector s'entén i es concep "des d'una perspectiva pública i social, i també com un dret individual i col·lectiu que cal promoure perquè desenvolupa un paper cabdal en l'educació dels infants i joves". En el seu discurs, la ministra també ha felicitat als guardonats i s'ha congratulat per poder tornar a celebrar un acte d'homenatge a l'esport del país. "Us encoratgem a seguir treballant de valent, orgullosos dels colors que defenseu i humils miralls dels petits i joves que us situen com a referents i per als que exerciu de models esportius", ha ressaltat.

Riva també ha fet un petit balanç de la temporada on ha posat en relleu la tasca que ha fet el ministeri per dotar el Centre de Tecnificació d'Ordino (CETO) amb nous serveis per convertir-lo en l'espai referència de l'esportista becat. Finalment, ha parlat de la imminent digitalització de la relació entre les federacions i l'administració.