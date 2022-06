Marsol critica la "unilateralitat" d'Escaldes per l'accés rodat a la vall del Madriu

Andorra la VellaQüestionada sobre la prohibició d'accés rodat a la zona d'administració única de la vall del Madriu-Perafita-Claror d'Escaldes, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha lamentat aquest divendres la "unilateralitat" de la corporació veïna i ha reiterat que l'ordinació que, en un inici, havia estat aprovada pels quatre comuns que formen part de la comissió de gestió de la vall, ja contemplava la prohibició. "Qui no va permetre l'aprovació ara pren una mesura unilateral", ha dit. En aquesta línia, ha asseverat que, tot i que Escaldes té la competència legal per fer-ho, "a mi no m'agraden aquestes maneres d'actuar", ja que "hi havia la voluntat clara dels quatre comuns de fer-ho tots junts". "Escaldes s'ha avançat en prendre aquesta decisió i crec que això afecta aquest esperit de col·laboració i unitat", ha ressaltat.

La cònsol també ha apuntat que considera que aquesta mena d'actuacions li preocupen perquè provoquen un "trencament" i posen en joc el futur de les col·laboracions en el si de la vall del Madriu. "Ho lamento perquè és una vall que es gestiona entre tots, és cert que Escaldes té la competència per fer-ho a la zona d'administració única, però em sap greu perquè això pot complicar molt el tema de la vall del Madriu", ha expressat, tot afegint que "és trist no haver-ho pogut fer de manera conjunta, tal com estava previst". A més, ha recordat que en un primer moment el comú d'Escaldes va "dir que sí, després que no, va bloquejar l'ordinació i ara pren decisions de manera unilateral. Els fets són tossuts i les imatges clares".

En referència als possibles pròxims passos per part de l'administració comunal de la capital, ha manifestat que miraran quina afectació tenen a la seva zona de la vall del Madriu i "prendrem les mesures que tinguem de prendre", posant en relleu que Andorra la Vella mai ha posat problemes a limitació d'accés rodat al territori. Respecte a l'informe tramès per part del comú d'Escaldes a les corporacions de la capital, Sant Julià de Lòria i Encamp per tirar endavant el reglament de la vall del Madriu, la mandatària ha comentat que "no són les maneres de fer", destacant que no són la resta de corporacions les que estan bloquejant l'aprovació de l'ordinació, "el bloqueig ha vingut per part d'Escaldes i em sap greu".