Marsol pretén convertir la zona de Prada Ramon, Riberaygua i Travesseres i Meritxell "en el gran centre comercial del país"

L'ambient festiu ha tornat aquest dissabte als carrers d'Andorra la Vella, i en especial a la zona de Prada Ramon, gràcies a la inauguració dels nous carrers Callaueta i Sant Esteve, que després de l'actuació urbanística que s'ha fet en aquest tram, s'ha permès eliminar el pas de vehicles per configurar un espai de trànsit exclusiu per a vianants. Es tracta d'una actuació, segons ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que s'integra "dins de la nostra política de pacificació de la ciutat", i que té com a finalitat posar en marxa "una reactivació" de tot aquest espai, a banda de "millorar la qualitat de vida de tots els seus habitants", ja que "és un barri molt densificat".

De fet, Marsol ha apuntat el carrer Callaueta "volem que sigui una connexió directa amb tot l'eix comercial d'Andorra la Vella, que comença a l'avinguda Meritxell". Així, amb la millora del passatge Biscariet gràcies al conveni signat amb la propietat i el centre comercial, i les posteriors millores dels passatges de l'Aigüeta i Europa, "pretenem convertir tota la zona de Meritxell, Riberaygua i Travesseres, i també la zona del The Cloud i el Fener Boulevard en el gran centre comercial d'Andorra la Vella i del país". A més, també es vol afavorir que sigui una zona "on es pugui viure", mitjançant espais públics oberts.

Durant la inauguració del nou carrer, que ha comptat amb la participació de nombrosos membres de l'equip comunal i també del cap de Govern, Xavier Espot, Marsol ha manifestat que el retorn per part de la ciutadania està sent molt satisfactori. "Els veïns estan molt contents" perquè "veuen que tenen un barri maco i se senten orgullosos". A curt termini també està prevista la instal·lació de bancs i arbres "per acabar de donar-li al carrer una mica més de caràcter urbà", malgrat que primer s'ha d'acabar de decidir quin és l'espai que ocupen les terrasses dels establiments de restauració.

De cara a altres projectes urbanístics previstos per enguany, Marsol ha explicat que passat l'estiu començaran les obres per tal de millorar l'accés a l'aparcament del Parc Central des del carrer Roger Bernat III. "És una cosa senzilla, ampliar unes voravies i donar a les escales una entrada amb una mica de publicitat de la zona", ha dit. Si els treballs avancen als ritmes fixats, que no s'haurien d'allargar més enllà d'un mes i mig, es podria inaugurar el nou accés a la tardor, coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella. Així mateix, de cara al 2022, es preveu impulsar la reforma dels passatges de l'Aigüeta i d'Europa, tot i que el projecte ja es troba en una fase "molt avançada".

Tot just després de la inauguració del nou tram per a vianants, ha tingut lloc una actuació de música en directe a càrrec del cantautor Chris Aguilar. De cara a aquesta tarda, hi haurà un 'flashmob' del TC Escola de Dansa per, posteriorment, donar pas a una Cercavila de les flors i una nova actuació musical del Dj Ricky Vuelcom.