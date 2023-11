Marxa Toni Martí, el polític invicte

Andorra la VellaUn infart ha posat fi al polític amb una carrera més brillant a Andorra de les últimes dècades. Toni Martí Petit, el Dotet per ser fill de l'expolític escaldenc Dot Martí, ha mort als 60 anys. Era un animal polític per definició que va aconseguir guanyar totes les eleccions a les quals es va presentar, tant generals com comunals, entre el 1993 i el 2015. Estava casat i era pare de tres fills. Es va llicenciar en arquitectura a la Universitat de Tolosa.

Martí, nascut el 10 de novembre del 1963, va començar la carrera política de primera línia en els primers comicis postconstitucionals al desembre del 1993. Juntament amb Estanislau Sangrà fill van aconseguir guanyar la territorial d'Escaldes tenint davant Ramon Canut i l'UCPA. Va ser decisiu perquè Marc Forné fos cap de Govern al 1994 i en la fundació del Partit Liberal.

Va tornar a véncer el 1997, ja liderant la territorial, i va passar a ser el president del grup parlamentari liberal. Va demostrar un art innat per a la política que el va portar a teixir aliances que el van convertir en un contrapoder de Forné. Al 2001 va tornar a ser elegit, però en el mandat d'Albert Pintat va tenir greus diferències i va marxar al 2003 per presentar-se com a candidat a cònsol d'Escaldes. Va véncer. I va repetir al 2007 novament amb un resultat espectacular.

Políticament, però serà recordat pel pas endavant per a la creació d'una gran aliança al 2011 per competir contra Jaume Bartumeu i el PS després d'una crisi política profunda. Martí, amb Jordi Cinca i Ladislau Baró, va ser l'alma mater d'un projecte que va englobar tot el centre, centredreta i dreta dota unes mateixes sigles. Els demòcrates van arrasar al 2011 amb 22 consellers i Martí es va convertir en Cap de Govern.

La seva tasca en la primera legislatura va portar els canvis que han desembocat en l'Andorra actual. Fi del secret bancari, convenis de no doble imposició, model fiscal homologat... El primer mandat va transformar el model econòmic de forma important.

Va guanyar amb majoria absoluta la reelecció al 2015, però pocs dies després esclatava el cas BPA que va convertir el mandat en un martiri. Govern va quedar molt tocat per tota la derivada de BPA i va arribar molt desgastat al tram final. Va ser Martí qui va 'recomanar' Xavier Espot com el seu substitut per a les eleccions del 2019 que Demòcrates va tornar a guanyar.

En els últims anys, Martí s'havia allunat de la política de primera línia i es dedicava al retorn a l'arquitectura i a la família.