Melodies amb orgue i saxo pel concert extraordinari de Nadal de l'ORGUE&and

Andorra la VellaEl concert extraordinari de Nadal en el marc del XXII Festival Internacional ORGUE&nd comptarà amb peces musicals per a tots els públics, amb composicions que datem des del segle XVII fins a l'actualitat, entre les quals es troben obres de Georg Philipp Telemann, Ignaci Ribas, Astor Piazzolla o Vincent David, entre altres.

Els encarregats de transmetre les peces seran, Mikhail Kazakov amb el saxofon, i Adam Krukiewicz al teclat de l'orgue, pels quals serà la primera vegada que combinen ambdós instruments de vent. "El saxo és un instrument molt modern amb composicions contemporànies i considero que el repte rau a poder trobar la combinació perfecta entre els dos solistes", ha comentat Krukiewicz, mentre que Kazakov ha manifestat que malgrat que hi hagi diverses composicions dissenyades per a orgue i saxo, "nosaltres no les tocarem, adaptarem altres peces per fer-les més boniques amb la combinació dels dos instruments".

L'esdeveniment se celebrarà aquest dimecres, 29 de desembre, a les 21.30 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella. En aquest sentit i fent referència a l'acústica i el disseny de l'edifici, ambdós artistes han assenyalat que "aporta uns grans colors a la música", motiu pel qual consideren que l'actuació "anirà bé" i "la col·laboració entre els dos serà increïble". A més, Kazakov ha exposat que per ell, personalment, el concert és un gran esdeveniment, ja que, tla com ha mencionat és la primera vegada que col·labora amb un saxo i perquè s'estrena al país després d'haver guanyat el VII Concurs Internacional Andorra Sax Fest 2021.