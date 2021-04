El Mercat de la Vall, a partir de l'1 de maig

Andorra la VellaTorna el Mercat de la Vall. Amb l'arribada del bon temps el comú d'Andorra la Vella reprèn la proposta que vol dinamitzar el Centre Històric. Així, a partir de l'1 de maig, i cada primer dissabte de mes, fins al mes d'octubre, les parades de productes artesanals i autòctons ompliran els carrers de la part antiga de la capital.

Com s'ha esmentat, la cita arrencarà l'1 de maig per tornar-se a celebrar, després, el 5 de juny. Al juliol tindrà lloc el dia 3 i a l'agost se celebrarà aprofitant la festa major, és a dir, els dies 7 i 8. Posteriorment, els paradistes tornaran al Centre Històric el 4 de setembre i la cita posarà punt final el 2 d'octubre.

L'horari d'obertura serà entre les onze del matí i les vuit del vespre, amb l'excepció dels dies de festa major, en què l'horari s'allargarà fins a les onze de la nit.

Entre les onze del matí i les dues del migida, i per compres superiors a deu euros, els visitants del mercat podran gaudir d'un vermut de regal als establiments col·laboradors.

La iniciativa, tal com s'ha esmentat, té per objectiu oferir un atractiu afegit per a la zona i, alhora, posar en valor els productors, artistes i artesans del país. Està organitzada per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del comú i compta amb la col·laboració de l’Associació de comerciants del Centre Històric, els productors agrícoles i artesans d’Andorra i l’Associació de creadors plàstics la Xarranca.

Cal recordar que el mercat va celebrar la seva primera edició el 2016 i que des de llavors s'ha celebrat sense interrupcions quan arriba el bons temps. L'any passat, la pandèmia va obligar a suspendre les jornades del mes de maig i juny i la cita va arrencar el mes de juliol.