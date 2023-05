Més de 400.000 euros invertits en contractacions per a la celebració del Cirque du Soleil

Andorra la VellaLes diferents contractacions que està realitzant l'administració a través d'Andorra Turisme per a garantir les condicions bàsiques per a l'espectacle del Cirque del Soleil al Principat ja sumen prop de 400.000 euros, tal com informa RTVA. Els allotjaments turístics per al personal de la companyia, el lloguer de la vela per als entrenaments, el condicionament tèrmic per als dos recintes, els serveis de seguretat i vigilància i els serveis sanitaris són les principals despeses que justifiquen la xifra.

Cal recordar que l'espectacle se celebrarà a l'aparcament de Prada Casadet, recinte que cada vegada pren més forma per acollir l'esdeveniment. L'estructura annexa està completament muntada i la principal està força avançada.

L'espectacle, que té el nom de "Festa", commemorarà els deu anys d'actuacions del Cirque du Soleil al Principat. Els artistes arribaran en pocs dies i els assajos començaran a principi de juny. Per a la primera funció, això sí, s'haurà d'esperar al dissabte 1 de juliol.