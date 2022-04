Més d'un centenar de propostes en la segona edició dels pressupostos participatius de la capital

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha rebut un total de 108 propostes ciutadanes en la segona edició dels pressupostos participatius, després que el dijous passat va finalitzar el període de presentació d'idees. Es tracta d'una xifra molt similar a la registrada l'any passat i que segons Meritxell López, consellera de Projectes Participatius, "ha de representar una motivació per a totes i tots de cara a les següents fases d'aquesta convocatòria". Alhora, ha volgut agrair la bona implicació i participació de la població de les propostes, que ara s'analitzaran detingudament una a una.

La majoria de les aportacions ciutadanes (89) han arribat per via telemàtica, a través de la web decicim.andorralavella.ad, mentre que les 19 restants s'han tramès a través d'alguna de les bústies ubicades al Centre cultural la Llacuna, a l'Oficina de l'Espai Ciutadà, a l'Oficina de tràmits de Santa Coloma i a El Rusc.

Ara el projecte dels pressupostos participatius arriba a l'equador, ja que es valoraran detingudament per part dels serveis tècnics del Comú per mitjà de la Taula Tècnica de Validació. S'analitzarà, doncs, que compleixin els requisits establerts, com ser viables econòmicament (aquest any s'ha fixat un topall màxim de 200.000 euros, el doble de l'any passat) i des del vessant tècnic, així com que es tractin de projectes de competència comunal.

En la darrera fase del procés, ja arribats al mes de juny, totes les actuacions que hagin superat el filtre tècnic seran sotmeses a votació ciutadana. Hi podran participar de forma telemàtica i a través dels punts de votació distribuïts per la parròquia totes aquelles persones censades a Andorra la Vella majors de 16 anys.

Les pistes de bàsquet, una realitat en les properes setmanes

En paral·lel, el projecte de les pistes de bàsquet obertes a la ciutadania, la iniciativa guanyadora l'edició passada, serà una realitat en les properes setmanes. El comú hi està acabant d'habilitar la instal·lació al carrer Prat Salit, en un terreny a tocar de l'escola andorrana de Santa Coloma.