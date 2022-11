A tots aquells que us agrada el vi, sempre teniu la curiositat de conèixer i tastar nous vins. Ampliar el ventall de coneixement dins el sector vinícola sempre va bé i Pyrénées Andorra t'ho facilita. Per aquesta ocasió, el centre t'apropa les diferents versions del Més que paraules, "un vi que és una invitació a sentir, un vi que vol traduir allò tangible a emocions", tal com exposen els responsables que s'amaguen darrere el producte.

Més que paraules és un vi del celler que porta el mateix nom que el producte i que s'elabora a la finca Jaumandreu ubicada a la comarca del Bages. Un celler jove que arrossega la història dels seus predecessors, elaborant vi proper i contemporani que manté la tradició i la identitat territorial. Els seus creadors practiquen una vinicultura biodinàmica, és a dir, han eliminat de les seves produccions els adobs químics i respecten les podes en verd, tallant els brots que saben que no tindran raïm per tal de sanejar el cep i sempre d'acord amb les fases de la lluna. Un procediment que Pyrénées Andorra et convida a degustar aquest dijous i divendres d'11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00.

Sense dubte, una oportunitat per conèixer el Més que paraules blanc que combina les varietats de sauvignon blanc, garnatxa i macabeu aportant al vi un to fresc i directe de fruita blanca o bé el Més que paraules negre amb syrah, cabernet sauvignon, merlot i sumoll que dona al vi un to de fruita vermella.