Un mes de tapes a dotze establiments de Sant Julià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria recupera la 12a Ruta de la tapa després que l'edició de l'any anterior es cancel·lés per la Covid-19, durant tot un mes entre el 6 i el 29 de maig. "Hem ampliat les dates per adaptar-nos a les mesures sanitàries i al moment actual", ha declarat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, durant la presentació. L'activitat es desenvoluparà cada dijous, divendres i dissabte durant aquestes dates, i tal com ha indicat Codina, hi ha bars i restaurants que hi participen durant el migdia, altres a la nit i alguns en els dos horaris. "El comú continua fent activitats que engresquin la ciutadania i als comerciants", sobretot accions com aquesta que ajudi "als bars i restaurants que han estat un dels sectors més afectats", ha manifestat la cònsol menor, remarcant que des de la corporació també aposten per la sostenibilitat i per aquest motiu, el tradicional passaport per fer la ruta es canvia per una aplicació de telèfon mòbil.

Durant la presentació, la cap del departament de Turisme i Comerç, Canòlich Ribot, ha exposat que enguany han obert la possibilitat de participar en la ruta a tots els bars i restaurants de la parròquia. Així, els 12 establiments participants dissenyaran una tapa com a especialitat de la casa. Cada tapa tindrà un cost de tres euros i anirà acompanyada d'una cervesa Estrella Damm com a empresa col·laboradora. Ribot ha avançat que han decidit allargar la Ruta de la tapa durant un mes i no concentrar-ho tot en un cap de setmana perquè no hi hagués aglomeracions als bars i restaurants i ha afegit que la majoria aprofitaran l'espai de les terrasses sempre que el temps ho permeti.

Pel que fa als premis pels bars i restaurants participants, el primer i el segon estan valorats en 500 i 400 euros respectivament provinents d'Estrella Damm. El tercer premi prové del col·laborador 'Unida qualitat i prevenció' i el quart per part de 'Copitran'. Aquests dos darrers guardons estan valorats en 300 euros i el darrer serà escollit pel públic a través de les seves votacions per l'aplicació. Ribot ha indicat que la Ruta de la tapa compta amb més de 70 col·laboradors i que tots els participants que es registrin amb l'aplicació podran entrar al sorteig de premis que s'agruparan en diferents lots. A banda, qui hagi completat els 12 establiments també tindrà un premi assegurat.

D'altra banda, en relació amb l'aplicació, permet "estalviar paper" i en època de pandèmia evita que hi hagi intercanvis i "traiem pressió als bars de la ruta", ha indicat Jordi Escabias, membre d''Activa't Coaching', empresa que ha dissenyat l'aplicació. Per tal de poder participar en els sortejos i poder votar a la millor tapa, és essencial descarregar-se i registrar-se dins l'aplicació 'AdventuriQ'. Tota la informació per registrar-se es trobarà a la web del comú. Escabias ha comentat que cada establiment disposarà d'un codi QR per escanejar per tal de poder justificar que s'ha fet aquella tapa. A banda, l'aplicació ajudarà al fet que "la gent voti només una única vegada", ha remarcat la cap del departament.