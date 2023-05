El millor producte per combatre l'envelliment de la pell

Avui et volem sotmetre a un petit qüestionari sobre salut i cosmètica. Ets conscient que durant la primavera la radiació solar és quasi tan intensa com a l'estiu i que la teva pell és més sensible als efectes nocius del sol? Coneixes els beneficis reals d'utilitzar un bon protector solar? Dermatòlegs i professionals de la cosmètica donen, reiteradament, resposta a aquestes i totes les preguntes que puguin estar relacionades. I és que avui dia cal conscienciar de la necessitat d'emprar protecció solar diàriament.

Pyrénées Andorra ho sap i prova d'això està en el fet que posa a l'abast dels seus clients els millors protectors solars que existeixen al mercat. A la secció de cosmètica i parafarmàcia del centre comercial hi trobaràs un gran ventall de possibilitats. El més important de tot és que acabis disposant d'un bon protector solar i que aquest sigui el teu cosmètic de capçalera perquè no només et redueixi el risc de patir un melanoma (càncer de pell) sinó també perquè es converteixi en un aliat en la prevenció de l'envelliment prematur de la pell.

Quin factor de protecció hem d'utilitzar durant la primavera i estiu? Doncs continuant amb les recomanacions dels professionals, ja a la primavera hem de començar a fer servir un factor de protecció alt o molt alt, és a dir, un FPS30, FPS50 o superior. I quins beneficis obtindrem? Evitarem les arrugues, les tasques i l'aparició de pigues. A més, amb la protecció solar hidratarem la pell i evitarem l'aparició de càncer de pell, tindrem un bronzejat saludable i evitarem l'envelliment de la pell.

Si t'agrada cuidar-te i tenir cura de la teva pell no te la juguis i vine a Pyrénées Andorra a comprar el teu protector solar per aquesta primavera i estiu.