Millores a diferents carrers d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha encarregat el projecte dels passatges Europa i de l’Aigüeta i del carrer de la Llacuna amb la voluntat de dur a terme les millores d’aquestes tres vies. Tal com va explicar la cònsol major, Conxita Marsol, en el marc de la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous i a preguntes de la consellera de l’oposició Lídia Samarra, la intenció és tenir aquests projectes per valorar si es poden assumir econòmicament aquest any.

Els passatges Europa i de la Aigüeta són dues vies que donen accés des de Meritxell a la zona de Riberaygua i travesseres. Marsol va explicar que les rajoles, especialment del passatge de l’Aigüeta, estan malmeses ja que per allà passen cotxes i fa temps que no s’hi fa cap intervenció. La voluntat del comú és poder arreglar aquests dos carrers seguint la línia de l’avinguda Meritxell, és a dir, “amb un paviment similar”. El conseller de la minoria Sergi González va proposar que s’arreglés la font que hi ha a aquesta zona aprofitant els treballs i la cònsol va manifestar que no només es vol fer aquest arranjament sinó també millorar les escales que pugen cap al carrer Riberaygua.

Cal recordar que la zona de Riberaygua i travesseres està sent objecte d’un pla de millora per part del comú amb la voluntat de dinamitzar la zona i que s’estan fent obres al carrer Callaueta, per fer-lo per a vianants, i que també s’han fet treballs al carrer Sant Esteve. Precisament, en la sessió de consell de comú es van aprovar les característiques tècniques i estètiques que hauran de seguir les terrasses d’aquests dos carrers. La prioritat és que al carrer Callaueta estiguin ubicades a la zona central i al carrer Sant Esteve, a tocar de les façanes dels edificis, tal com va explicar la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans, Letícia Teixeira.

D’altra banda, el comú ha encarregat el projecte del carrer de la Llacuna també amb la voluntat de valorar si la remodelació es pot encarar aquest any. La cònsol major va destacar que aquest és un dels carrers que “es mereix” una intervenció de millora en la qual s’actuaria sobre el paviment i també en la font que hi ha a la zona i en altre mobiliari urbà.