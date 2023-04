Mobilitat registra cues de fins a dos quilòmetres per accedir a França

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat de Govern ha registrat aquest dissabte al matí cues de vehicles de sortida i entrada al país, tant per la frontera hispanoandorrana com per la francesa. En el cas del pas fronterer amb França, les cues de sortida del Principat cap a França s'han començat a detectar minuts abans de les 10 hores i han arribat fins als dos quilòmetres de retenció a l'RN2. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, el servei ha registrat trànsit dens per entrar des d'Espanya al voltant de les 10 hores.

Mobilitat va informar el passat 5 d'abril que preveia una entrada de 58.000 vehicles durant la Setmana Santa. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior als 60.000 que es van registrar l'any passat. Tal com va detallar el ministre portaveu en funcions, Cesar Marquina, 39.000 d'aquestes entrades estaven previstes per la frontera del riu Runer mentre que 19.000 es calcula que es donin per la frontera amb França.

Tal com es va esmentar, aquest dissabte és un dels dies que s'esperen més entrades per la frontera hispanoandorrana, amb 8.000 accessos de vehicles.

Coincidint amb la previsió de gran afluència d'entrada, s'ha posat en marxa un doble carril de pujada de les 7.30 hores fins a les 15 hores –ampliable en funció del trànsit– a l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria.