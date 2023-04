Mones solidàries i amb sorpresa

No és d'estranyar que cada vegada que arriba una data assenyalada en vermell al calendari, l'àrea més dolça de la gastronomia tingui una relació directa amb aquesta festivitat. És el cas del Dilluns de Pasqua en què les mones agafen un protagonisme absolut. Durant tot el dia veus a gent carregada amb una figura de xocolata que pren mil i una formes diferents (pilotes de futbol, ous, figures d'animals, personatges coneguts del món de l'animació infantil, etc.

Arribats aquí, tampoc és d'estranyar que el pastisser Jordi Morera de l'Espícula faci la seva pròpia creació per l'ocasió. I així ha estat. Enguany, Jordi Morera ha elaborat tres grans ous de xocolata (xocolata amb llet, xocolata blanca i xocolata negra) amb un component solidari i sorpresa a la vegada. Comprant l'ou de Pasqua de l'Espícula de Pyrénées Andorra indirectament faràs un gest solidari. I és que 3 euros del preu total de l'ou de xocolata anirà destinat directament a la Fundació Privada de Nostra Senyora Meritxell. L'efecte sorpresa està en el fet que a l'interior de cada ou hi trobarem un petit passatemps que a més d'il·lusionar als més petits, el mateix transportarà als més grans a la seva infantesa.

Pyrénées Andorra torna a ser present al Xocofest

La segona edició del Xocofest, la fira de la xocolata, ha tornat a comptar amb la participació de Pyrénées Andorra que ha volgut ser-hi present de manera activa. Des del passat 1 d'abril el centre comercial organitza un seguit de tallers en què la xocolata n'és la protagonista. Precisament, per demà dimecres i dijous, Pyrénées Andorra torna a capitanejar nous tallers dirigits a un públic adult. Per demà, a partir de les 20:00 hores, hi ha programat un tast de xocolates amb Vallflorida Xocolaters i dijous, a partir de les 20:00 hores, el pastisser Jordi Morera ofereix un maridatge a través del qual explicarà l'origen de les mones. Ambdós tallers van dirigits a un públic adult i tenen un preu de 5 euros. Per assistir-hi cal fer una reserva a través del web del comú d'Andorra la Vella.