Mor una dona de 62 anys que estava ingressada amb Covid

Andorra la VellaUna dona de 62 anys ha traspassat les darreres hores, segons ha informat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Es tracta d'una pacient que estava ingressada a l'hospital afectada per la Covid. És la víctima 125 des de l'inici de la pandèmia.

Pel què fa a la pressió hospitalària, aquest dimecres hi ha 14 pacients hospitalitzats, 7 a planta i 7 a l'UCI, cinc d'ells ventilats mecànicament. Continua el registre de positius per Covid a la baixa, 27 casos nous des de dimarts. Amb una taxa de reproducció del virus per sota d'1, concretament a 0,89.

Martínez Benazet també s'ha referit a la campanya de vacunació. En aquest sentit, ha posat en relleu que ja s'han administrat un total de 28.602 vaccins, dels quals al voltant de 24.000 corresponen a primeres dosis. Així, ha afirmat que "estem en un percentatge de vacunació de la població que ja sobrepassa discretament el 30% amb una dosi, i això es veu clarament reflectit en la davallada de la pressió sobre el sistema sanitari". Tot i això, ha apel·lat novament a la responsabilitat de la ciutadania recordant que "la pandèmia no s'ha acabat", per la qual cosa cal seguir mantenint les mesures de seguretat sanitària.

El ministre també ha recordat que aquest dimecres a la tarda ha arribat una nova remesa de 3.000 vaccins d'AstraZeneca procedents de França, que s'empraran per a segones dosis ja programades, i ha incidit en què els mesos vinents "seran molt intensos pel que fa a la vacunació".

Dades de seguiment de la pandèmia i alleugeriment d’algunes mesures restrictives

A l'últim, i en referència a la tràgica situació que viu l'Índia després de l'aparició d'una nova variant més contagiosa que està causant estralls, el Govern ha anunciat que "prendrem les mateixes decisions que Espanya" i, en aquest sentit, al llarg de les properes hores es farà públic un document que exigirà, tal com passa amb viatgers del Brasil i Sud-àfrica, una quarantena a les persones que arribin al Principat procedents del país asiàtic.