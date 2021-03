Mor un home de 79 anys que estava ingressat per Covid

Andorra la VellaUn home de 79 anys que estava ingressat a l'hospital de Meritxell afectat per la Covid ha mort aquest dimarts, segons ha anunciat aquest dimecres a la tarda el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. És la víctima 114 causada pel SARS-CoV-2 des de l'inici de la pandèmia ara fa un any.

El ministre ha mostrat preocupació per l’ocupació a l’UCI, que en l’actualitat suposen el 50% dels ingressos a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquesta dada significa que els casos actuals “tenen una major gravetat”, per la qual cosa “estem analitzant i fent estudis genòmics per saber si aquests casos corresponen a alguna variant més agressiva”. Precisament, Martínez Benazet ha comentat que gràcies als treballs d’anàlisi que es fan a les aigües residuals s’ha constatat una afectació del 60% de la variant britànica. Aquest fet explicaria l’ingrés a l’UCI d’un jove de 23 anys sense patologies prèvies i una altra persona de 61 anys, mentre que els set pacients restants en aquesta unitat (9 en total), són persones majors de 70 anys que encara no han rebut la vacuna. Tots ells es troben en situació de ventilació mecànica.

Tot i aquesta situació, Martínez Benazet ha apuntat que el repunt de casos està relacionat amb un "descontrol" en les relacions socials, que ha coincidit amb el moment en què la soca britànica "és més transmissible". En aquest sentit, ha confirmat que durant les darreres hores s'han detectat 47 nous contagis, per la qual cosa el nombre de casos totals s'eleva fins als 11.638. Les persones amb la malaltia activa també continuen a l'alça, arribant fins a les 442, i les altes totals ascendeixen fins a les 11.082. A l'hospital són 9 els pacients que estan a planta i, tal com s'ha esmentat, hi ha altres 9 a l'UCI, tots ells sota ventilació mecànica. Pel que fa a la població escolar, hi ha 9 aules sota vigilància activa total i 14 en vigilància activa parcial. La taxa de reproducció se situa en aquests moments en 1,17.

Pel que fa a la campanya de vacunació, des del Govern s'ha informat que no es registren contagis entre la població immunitzada, ja que, per exemple, la incidència acumulada entre les persones majors de 75 anys baixa dia rere dia. "Després de tres setmanes d'haver rebut la primera dosi ja s'assoleix el nivell d'immunitat desitjat, i la segona dosi s'administra perquè aquesta immunitat perduri en el temps", ha recordat. A més, fins al moment són 31.941 persones les que ja han fet la preinscripció per rebre el vaccí.

Brots a Arinsal, el Tarter i l'escola andorrana de la capital

El ministre també ha explicat que es donen per controlats els brots detectats a Arinsal i el Tarter, que finalment han afectat 70 i 49 persones respectivament. "S'han estabilitzat, però han sigut la punta de llança del brot actual", ha dit, afegint que només s'ha donat el cas que hi hagi transmissió comunitària a Arinsal. Tot i que des de salut es va indicar que s'obririen expedients sancionadors als implicats, encara no ha transcendit la xifra de quantes persones afecta. Per la seva banda, el brot detectat a l'escola andorrana de primera ensenyança d'Andorra la Vella acumula fins al moment 35 positius, que han deixat dues aules en vigilància activa total i dues més en vigilància parcial.