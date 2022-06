Mor un home en patir un atac de cor a Naturland

Sant Julià de LòriaUn home ha mort aquest diumenge en patir un atac de cor a Naturland. Segons han informat des del Cos de Bombers, l'avís es va rebre a les 13.35 hores perquè un home de 60 anys havia quedat inconscient mentre baixava amb el Tobotronc. Els bombers van evacuar l'home amb helicòpter en trobar-se en una zona de difícil accés perquè el poguessin atendre els serveis mèdics a la pròpia estació i després a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El cap de guàrdia de bombers ha aclarit que la defunció s'ha produït per causes naturals i no ha estat conseqüència de cap accident amb giny.