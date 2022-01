Equipaments especials a cotes altes i fins a dos quilòmetres de cues a Sant Julià

Andorra la VellaLa nevada d'aquesta nit de dissabte a diumenge obliga els conductors a prendre precaucions a l'hora de posar-se davant el volant. Segons informa el departament de Mobilitat, actualment està activada la fase groga a la CG2 a Canillo, a la CG3 i CG4 a la Massana i també a l'RN22 d'accés a França. En aquests punts de la xarxa viària, per tant, és necessari circular amb els equipaments especials.

Per la seva banda, el Servei Meteorològic indica que les precipitacions ja s'estenen arreu d'Andorra, amb una cota de neu situada, per ara, a 1.500 metres. Tot i això, una massa d'aire càlida la farà pujar a la tarda fins a assolir els 2.000 metres a la nit. S'esperen pluges fins a aquella cota a partir del vespre i també durant la jornada de dilluns, tot i que seran més abundants al nord del país. L'acumulació de neu a la Cortinada ja arriba fins als 8 centímetres.

Pel que fa a l'estat del trànsit, Mobilitat informa que actualment hi ha fins a 2 quilòmetres de retencions a la CG1, a l'entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord, i a la CG2 a la sortida del Tarter en sentit sud i entrada de Canillo en sentit sud a conseqüència dels controls policials per verificar l'ús dels equipaments per part dels conductors.