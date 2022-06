Nit de Sant Joan moguda pels bombers i la policia

Andorra la VellaLa revetlla de Sant Joan ha tornat a la normalitat com també ho han fet les intervencions per part dels cossos d'emergència. Segons expliquen des dels bombers, durant aquesta nit s'han efectuat una dissetena de sortides, de les quals 9 han estat relacionades amb serveis sanitaris, 6 per petits conats de foc i altres 2 per serveis varis. Les actuacions més destacades han estat relacionades amb l'incendi de mobiliari urbà després que s'hagi hagut d'extingir alguns focs que s'han produït en algunes papereres i contenidors de diversos punts del Principat. A banda d'aquests successos, han indicat que no hi ha hagut cap altre fet destacable.

Per la seva banda, des del Cos de Policia s'informa que les principals intervencions s'han dut a terme per soroll després que els veïns hagin alertat de la molèstia que els provocaven els petards i la música a altes hores. A més a més, durant aquesta nit s'han efectuat dues detencions. La primera a un conductor que circulava per la xarxa viària en estat d'embriaguesa, i la segona a una persona per un presumpte delicte contra la Funció Pública després que s'hagi encarat amb els agents interventors en el moment de ser controlat.

Finalment, el cap de guàrdia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha confirmat que ha estat una nit tranquil·la al centre hospitalari, ja que s'ha hagut d'atendre a molt poques persones, sense que cap d'elles hagi presentat cap ferida greu després de la revetlla.