No hi ha excusa per no cuinar

Avui dia existeixen una multitud d'estris de cuina, també coneguts com a gadgets, que ens faciliten la feina a l'hora de preparar qualsevol plat. La cuina asiàtica, healthy, italiana, mexicana o la pastisseria més refinada, entre altres, han anat guanyant terreny i han acabat formant part dels nostres àpats diaris. I com no, en algun moment o altre hem volgut tancar-nos a la cuina de casa per elaborar un sushi casolà o bé fer la nostra pròpia pasta italiana. Aquí és quan entren en joc els coneguts gadgets de cuina.

A Pyrénées Andorra trobaràs un reguitzell de gadgets que t'ajudaran a fer qualsevol elaboració culinària. Per exemple, si ets dels qui t'agrada fer plats més orientats a la cuina sana, saborosa i natural, la firma catalana Lékue és la teva millor aliada. Gràcies a Lékue hem sabut treure partit al microones de casa a través de l'estoig de vapor i la introducció de la silicona de silicona platí en multitud de productes per a diferents tipus de cocció. Alhora, disposa d'un gran ventall de motlles, també de silicona, perquè puguis gaudir del teu costat més dolç.

Una altra firma que també va en la mateixa línia és la de Joseph Joseph que ofereix estris de cuina per dominar qualsevol recepta. Des de taules per tallar fins a peladors, balances de cuina és el que presenta aquesta casa que també la tens present a Pyrénées Andorra. De fet, cada eina de Joseph Joseph no només són pràctiques sinó que també li donen un estil propi a la nostra cuina.

Tots aquests productes els tens disponibles a la tercera planta de Pyrénées Andorra.