Només un 30% dels aspirants a policia són dones

Andorra la VellaUn total de quinze persones, onze homes i quatre dones, han començat aquest dimarts els exàmens de selecció per ser agent de policia. Al matí, aquests candidats havien de superar les proves físiques de resistència, habilitat i força a l'estadi comunal i a la tarda hauran de fer una ¡de velocitat de 60 metres llisos sortint d'un vehicle policial. Aquest dimecres, s'enfronten a altres dos tests físics: un a la muntanya i un de resistència, en què hauran de fer el màxim de voltes en el temps disponible. Si superen aquests exàmens, accediran als següents, entre els quals la prova professional, de coneixement del país o les entrevistes mèdiques. A mesura que van passant proves, ha explicat el sergent Sergi Lechuga, cap del grup de formació, els candidats accedeixen al següent test. En total, es vol cobrir vuit places.

Lechuga ha destacat que hi ha anys que hi ha més candidats, però el fet que en els darrers quatre s'hagin fet diferents concursos fa que hi hagi menys concurrència, ja que "és veritat que no tothom vol ser policia" i la gent va "minvant" amb la qual cosa reconeix que aquest any ha estat "fluixet". Pel que fa a les candidatures femenines, cada concurs la xifra és "més o menys la mateixa" si bé és cert que des de la policia els agradaria que fossin més: "Són estrictament necessàries i tenim una mancança important", ha reconegut Lechuga, que ha desitjat que les quatre candidates puguin passar totes les proves. Admet, però, que seria "estrany" que això passi ja que és "difícil" que totes superin els exàmens.

Inicialment, s'havien presentat al concurs divuit persones, però finalment n'han quedat quinze que són les que aquest dimarts al matí han començat els exàmens. Entre els candidats es podia constatar els nervis d'unes proves eliminatòries i que s'han d'anar superant pas a pas. Lechuga voldria que de cara al gener de l'any que ve, aquells que hagin estat seleccionats poguessin començar ja a fer la formació d'agent de policia.

Quant a la duresa de les proves, el responsable de formació destaca que se segueixen estàndards europeus, "no hem inventat res", ha puntualitzat, i ha remarcat que no considera que siguin el motiu pel qual no es cobreixen les places, ja que ha afegit que no les considera "complicades".