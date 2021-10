Nova actuació de millora a Prada Ramon

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha adjudicat les obres d'embelliment i pacificació del carrer Roger Bernat III per un import de 64.929. El termini per fer els treballs que tindrà l'empresa adjudicatària Promocions i Obres Gec, SA-Progec, serà de dos mesos.

La remodelació d'aquest carrer forma part de l'objectiu del comú d'Andorra la Vella de pacificar la zona de Prada Ramon. En aquest cas, tot i mantenir la circulació de vehicles serà objecte d'un seguit de treballs per adequar-lo seguint la línia del que el comú va fer al carrer Callaueta.

A més, l'arranjament ha de servir per potenciar una de les entrades al barri. De fet, fa un temps les escales que connecten l'aparcament del parc Central amb el carrer Roger Bernat III van ser ampliades per afavorir que els visitants que estacionen en aquest pàrquing es dirigeixin cap al barri, i més tenint en compte que anteriorment la via d'entrada provocava que els visitants anessin més cap a Meritxell. Amb aquesta acció es vol, per tant, afavorir el trànsit de persones cap a Riberaygua i Travesseres.