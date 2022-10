La nova fama d'un caçador andorrà després d'abatre un cabirol molt especial a Lleida

Andorra la VellaEl caçador andorrà Guillem Aymá, de 20 anys, ha acabat en els mitjans de comunicació espanyols pel cabirol que va caçar, en una batuda de senglars, daines i cabirols amb el seu company Aleix Rabasa el passat 24 de setembre en el Port del Cantó.

"Enguany el meu amic i jo ens hem apuntat a aquest vedat en el qual se sortegen on et col·loques i em va tocar aquest lloc. Els gossos van aixecar a l'animal però no el van seguir, per la qual cosa em va entrar tranquil", explica Aymà respecte al que va succeir als vint minuts de començar la batuda.

Continua explicant que "se'm va quedar mirant i vaig disparar" i "vaig anar corrent perquè no es fiqués en el bosc perquè l'animal es trobava a molt poca distància i no hi havia perill" de confusió amb els altres caçadors.

En la batuda només 2podia disparar al senglar, a la daina i al cabirol, però no al cérvol perquè encara estan de brama: "No vaig abatre res més, però sens dubte que amb aquest trofeu em dono per satisfet", exposa el caçador andorrà.

De la peça destaca que és «molt llarg, se li tanquen les puntes a dalt, i a baix també té un bon gruix». Posseeix les típiques sis puntes i a dalt "se li tanquen en forma de cor", comenta sobre un tipus de trofeu que altres caçadors coneixen com a ‘tipus lira’. Va utilitzar un rifle Merkel semiautomàtic SR1 amb munició RWS ANEU Classic de 150 grains, segons recull la revista Jara i Sedal.