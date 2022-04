Un oasi on retrobar-te amb la bellesa

Andorra la VellaA la tercera planta de Pyrénées Andorra , al fons del passadís i darrere d'una porta discreta hi ha amagat un petit oasi on podràs retrobar-te amb tu mateixa: l'Espai Beauty. El servei de tractaments de bellesa i benestar de Grup Pyrénées ofereix un llarg catàleg d'opcions per rejovenir la teva pell i lluir un aspecte més saludable. La cabina d'estètica, creada amb l'assessorament de la fundadora dels reconeguts centres Maria Padilla, disposa de marques exclusives com Être Belle i Dr. Grandel.

Un dels darrers tractaments que l'Espai Beauty ha incorporat és el CC Glow , un procés antienvelliment regenerant no invasiu basat en la combinació de diferents principis actius naturals -com l'àloe vera, l'àcid hialurònic, l'Hibiscus Sabdariffa i l'elastina-, que juntament amb diferents pigments aconsegueix millorar i homogeneïtzar el to de la pell aportant lluminositat i hidratació. El sistema CC Glow que ofereix l'Espai Beauty s'aplica amb un aparell d'inducció de nano agulles que suavitza les arrugues, redueix les ulleres, dissimula les taques i les cicatrius i millora el to del rostre sense generar un efecte cobrent, donant un aspecte natural des de la primera sessió.

CCGlow de l'Espai Beauty.

Un altre dels tractaments que Espai Beauty ha incorporat el darrer any és la màquina de radiofreqüència Indiba . La seva aplicació, indolora i sense efectes secundaris, té propietats regeneratives, ja que estimula la renovació cel·lular del teixit cutani, fent que assolim en poques sessions, una pell més ferma i sana. La seva radiofreqüència afavoreix una major microcirculació i millora l'oxigenació dels teixits, afavorint la cicatrització.

Indiba a Espay Beauty de Pyrénées Andorra

Vine a l'oasi de la bellesa de Pyrénées Andorra i descobreix tots els tractaments facials i corporals que hi ha disponibles, adaptats a les teves necessitats i a les especificitats de la teva pell i el teu cos. Un espai per cuidar-te i consentir-te del que no en voldràs sortir mai.